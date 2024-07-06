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佛里茲溫網贏球後祝對手「回家愉快」　兩人去年法網就結怨

▲佛里茲（Taylor Fritz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲佛里茲（Taylor Fritz）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

在日前開打的溫網第二輪賽事中，大會第13種子、美國好手佛里茲（Taylor Fritz）以總盤數3比1擊敗法國選手瑞德克內希（Arthur Rinderknech），比賽結束後佛里茲祝瑞德克內希「回家愉快」，引起熱議。

導火線源於去年法網，兩人在羅蘭加洛斯球場交手，當時佛里茲也是以4盤獲勝，由於比賽結束後佛里茲不滿觀眾向他吹口哨以及噓聲相對，佛里茲將一根手指放在嘴唇上，然後張開雙臂向觀眾喊道，「來吧，讓我聽吧，我想聽聽！」。

瑞德克內希記住去年這份感覺，並在今年兩人溫網對決前的採訪中表示，不認可佛里茲的行為，「他當時嫌觀眾太吵，我對他本人沒什麼怨念，但他若覺得法國觀眾會為他歡呼或送飛吻，這就錯了。現在我們在英國，這裡氣氛會比法網更安靜，我預估他不會再要求觀眾安靜。」

這些話傳到佛里茲耳裡，他顯得有些不悅，「我是一個非常冷漠的人，我不會做任何可能惹惱別人的事，所以當有人不遺餘力向我開噴時，我不會只是單純接受。總而言之，這成了我獲勝的額外動力。」

時隔一年再次在大滿貫賽場擊敗瑞德克內希，兩人比賽結束後在網前也有言語交換，佛里茲說，「我只是對他說，『祝你回程愉快。』然後他開始說，『為什麼你要這樣？』我就說，『兄弟，你知道你說了什麼。』不要在比賽前對我不敬，然後比賽後還指望我對你客氣，這樣是不行的。」

關鍵字： 溫網佛里茲瑞德克內希

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