佛里茲溫網贏球後祝對手「回家愉快」　兩人去年法網就結怨

▲佛里茲(Taylor Fritz)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

在日前開打的溫網第二輪賽事中,大會第13種子、美國好手佛里茲(Taylor Fritz)以總盤數3比1擊敗法國選手瑞德克內希(Arthur Rinderknech),比賽結束後佛里茲祝瑞德克內希「回家愉快」,引起熱議。

"Have a nice flight home."



Taylor Fritz didn't stutter during his handshake with Arthur Rinderknech following their second round clash #Wimbledonhttps://t.co/mIaM0N4kbd