運動雲

>

九局下8分領先差點翻車！　太空人13比12力退雙城奪勝

▲伯格曼（Alex Bregman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伯格曼（Alex Bregman）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

休士頓太空人今天（6日）客場挑戰雙城，9上結束領先8分的太空人，9下遭雙城打線一舉暢打10人次，敲出6支安打包含柯瑞亞（Carlos Correa）的滿貫砲進帳7分，好在太空人終結者海德（Josh Hader）及時回穩，送給馬高特（Manuel Margot）「單局」第二次三振終結比賽，終場太空人就以13比12喜迎3連勝。

比賽前段還處於1分落後的太空人在6局上半迎來轉機，佩尼亞（Jeremy Pena）先是敲出一支適時安打助隊追平比分至4比4，隨後洛培費多（Joey Loperfido）再補上場地規則的2壘安打一口氣進帳2分，太空人6比4超前。

7局雙方都再添1分後，8、9兩局太空人靠著2個高飛犧牲打外加伯格曼（Alex Bregman）的3分砲攻進5分，以13比5遙遙領先，眼看太空人就要帶走勝利不料雙城打線卻在此刻展開瘋狂反擊，9下2出局、1壘有人時雙城連續敲出4支安打慢慢將比分追近，隨後卡斯楚（Willi Castro）選到保送後，太空人緊急派上終結者海德登板救援。

面對強投海德，雙城明星游擊手柯瑞亞豪不畏懼，相中第3顆失投偏高的伸卡球，一棒扛出左外野大牆形成滿貫全壘打，雙城在落後8分的情況下將比分追到12比13僅差一分，無奈之後上場的馬高特發揮不佳，吞下單局內第二次三振，終場太空人就以1分差收下比賽，奪得3連勝。

太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）說，「今天這種情形有時候不是你制訂比賽的方式，但你必須保持韌性，必須找到一種方法，我很高興我們的孩子們找到一種方法，」他表示。

關鍵字： MLB休士頓太空人雙城

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

球迷脫序丟「冰粽」給啦啦隊！中職聯盟、悍將球團齊發聲譴責

球迷脫序丟「冰粽」給啦啦隊！中職聯盟、悍將球團齊發聲譴責

江坤宇聰明雙殺幫大忙　平野在大巨蛋總想起被樂天逆轉

江坤宇聰明雙殺幫大忙　平野在大巨蛋總想起被樂天逆轉

克迪頂替艾士特先發輪值　徐基麟周日重啟牛棚

克迪頂替艾士特先發輪值　徐基麟周日重啟牛棚

點出范國宸攻擊漸入佳境　富藍戈開「劇場」陳金鋒不擔心

點出范國宸攻擊漸入佳境　富藍戈開「劇場」陳金鋒不擔心

點出伍立辰投球特色　王建民評估未來定位

點出伍立辰投球特色　王建民評估未來定位

陳俊秀大巨蛋首轟「不好打」　喊話兄弟搶全年第一

陳俊秀大巨蛋首轟「不好打」　喊話兄弟搶全年第一

K湯向勇士提了4份合約都遭拒　美媒：2年前奪冠後一切都變了

K湯向勇士提了4份合約都遭拒　美媒：2年前奪冠後一切都變了

高塩將樹來大巨蛋確認細節　蘇泰安透露簽下複數約

高塩將樹來大巨蛋確認細節　蘇泰安透露簽下複數約

沒想過退休前能來大巨蛋　胡金龍有一項貼心建議

沒想過退休前能來大巨蛋　胡金龍有一項貼心建議

K湯「不再自由」必須離開　勇士記者：傷口癒合後他會回來

K湯「不再自由」必須離開　勇士記者：傷口癒合後他會回來

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

熱門新聞

球迷脫序丟「冰粽」給啦啦隊！中職聯盟、悍將球團齊發聲譴責

江坤宇聰明雙殺幫大忙　平野在大巨蛋總想起被樂天逆轉

克迪頂替艾士特先發輪值　徐基麟周日重啟牛棚

點出范國宸攻擊漸入佳境　富藍戈開「劇場」陳金鋒不擔心

點出伍立辰投球特色　王建民評估未來定位

陳俊秀大巨蛋首轟「不好打」　喊話兄弟搶全年第一

讀者回應

﻿

熱門新聞

1球迷脫序丟「冰粽」！聯盟、球團齊聲譴責

2江坤宇聰明　平野巨蛋想起被逆轉

3克迪頂替艾士特　徐基麟周日重啟

4富藍戈開「劇場」陳金鋒不擔心

5點出伍立辰特色　王建民評估定位

最新新聞

1莊智淵、林昀儒挺進WTT挑戰賽男單8強

2陳聖平守備有瑕疵

3張育成「會打」　葉總看旅外指標

4馬恰多再見轟助教士逆轉奪勝

5陳傑憲鼓勵陳聖平記得「耍帥」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

最美體育記者宮河麻耶開球！　難忘台灣小籠包「明天就去吃」

張嗣漢、錢薇娟雙職籃會長合體現身　新職籃合併議題一概不回應

「證件妹」前進巴黎奧運　吳佳穎爆料選手證照片自己拍的

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

余艾玟用1個月備戰巴黎奧運　劉恆妤首闖五環殿堂圓兩個夢想

網紅自強號上演「屍速列車」！　地板扭曲爬行驚嚇全場...台鐵回應了

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

金秀賢來台機場「關內就暴動」　原地轉圈繞場突衝向粉絲簽名！

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366