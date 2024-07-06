九局下8分領先差點翻車！　太空人13比12力退雙城奪勝

▲伯格曼（Alex Bregman）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

休士頓太空人今天（6日）客場挑戰雙城，9上結束領先8分的太空人，9下遭雙城打線一舉暢打10人次，敲出6支安打包含柯瑞亞（Carlos Correa）的滿貫砲進帳7分，好在太空人終結者海德（Josh Hader）及時回穩，送給馬高特（Manuel Margot）「單局」第二次三振終結比賽，終場太空人就以13比12喜迎3連勝。

比賽前段還處於1分落後的太空人在6局上半迎來轉機，佩尼亞（Jeremy Pena）先是敲出一支適時安打助隊追平比分至4比4，隨後洛培費多（Joey Loperfido）再補上場地規則的2壘安打一口氣進帳2分，太空人6比4超前。

7局雙方都再添1分後，8、9兩局太空人靠著2個高飛犧牲打外加伯格曼（Alex Bregman）的3分砲攻進5分，以13比5遙遙領先，眼看太空人就要帶走勝利不料雙城打線卻在此刻展開瘋狂反擊，9下2出局、1壘有人時雙城連續敲出4支安打慢慢將比分追近，隨後卡斯楚（Willi Castro）選到保送後，太空人緊急派上終結者海德登板救援。

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面對強投海德，雙城明星游擊手柯瑞亞豪不畏懼，相中第3顆失投偏高的伸卡球，一棒扛出左外野大牆形成滿貫全壘打，雙城在落後8分的情況下將比分追到12比13僅差一分，無奈之後上場的馬高特發揮不佳，吞下單局內第二次三振，終場太空人就以1分差收下比賽，奪得3連勝。

太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）說，「今天這種情形有時候不是你制訂比賽的方式，但你必須保持韌性，必須找到一種方法，我很高興我們的孩子們找到一種方法，」他表示。