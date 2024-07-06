魔術5年87億續約帥哥華格納　被讚「德佬」後最強德國球星

▲魔術5年頂薪續約德國帥哥前鋒華格納。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

魔術今(6)日以5年頂薪續約22歲帥哥前鋒華格納(Franz Wagner)，若他下季能入選年度最佳陣容，合約總價將達2.69億美元(約87.1億台幣)。他成為「魔獸」霍華德(Dwight Howard)後，隊史17年來首位得到「頂薪」新秀延長合約的球員，被認為是繼「德佬」諾威斯基(Dirk Nowitzki)後最出色的德國球星。

208公分的德國帥哥前鋒華格納來自密西根大學，2021年選秀會以首輪第8順位被奧蘭多相中，他上季繳出場均19.7分、5.3籃板、3.7助攻和1.1抄截，與2022年狀元郎班凱羅(Paolo Banchero)聯手率隊拿下47勝35敗，締造魔術自2010-2011賽季以來的最佳成績，以最強黑馬之姿重返季後賽，首輪與騎士廝殺到搶七大戰落敗。

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▲華格納與班凱羅這對新生代前場組合相當被看好。（圖／達志影像／美聯社）

即將迎來生涯第4季的華格納，今日與魔術達成5年總價2.24億美元(約72.5億台幣)的指定新秀延長合約，若他下季能進入年度最佳陣容，就能觸發羅斯條款，得到球隊薪資上限30%的頂薪合約，總價最高可達2.69億美元(約87.1億台幣)。

▲魔術5年頂薪續約德國帥哥前鋒華格納。（圖／達志影像／美聯社）

根據《ESPN》統計，華格納是繼歐尼爾(Shaquille O'Neal)、霍華德和麥格雷迪(Tracy McGrady)後，隊史首位在23歲生日前至少得到4000分的球員。他也是17年來，奧蘭多首位獲「頂薪」新秀延長合約的新星，前一位是「魔獸」，他當時簽下的是5年8500萬美元。

《ESPN》權威記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)大讚魔術擁有最棒的年輕前場組合，他在報導中還提到，華格納被認為是達拉斯傳奇諾威斯基後，最出色的德國球星。