中國23名泳將驗出禁藥仍參加東奧　「飛魚」籲改革：毫無道理

▲23名中國游泳選手東京奧運並未通過藥檢卻扔獲准參賽，美國政府展開調查。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

近期美國司法部針對23名中國游泳選手未通過禁藥檢測，卻未受懲罰的情況進行調查，世界水上運動總會（World Aquatics，簡稱世界泳總）執行總監諾維奇（Brent Nowicki ）也證實被美國政府傳喚作證。

《紐約時報》、德國第一電視台（ARD）在4月披露，東京奧運期間有多達23名中國游泳選手被驗出禁藥成分「曲美他嗪（trimetazidine）」，但世界運動禁藥管制組織（WADA）接受中國政府的調查結果，認定這些選手是「誤食」污染食物，因此將此次測試結果保密，也讓他們得以參加東京奧運。

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這一消息被爆出後，引發國際社會對世界運動禁藥管制組織，以及中國當局隱瞞禁藥事件的譴責。今年5月美國眾議院委員會也呼籲進行調查，「必須調查這些禁藥行為是否由國家支持。」

「飛魚」費爾普斯（Michael Phelps）更呼籲要對國際體系進行重大改革，「現在人們還逍遙法外，這怎麼可能？毫無道理。」

美國反禁藥機構執行長泰加特（Travis Tygart）指出，多年來世界運動禁藥管制組織未能適當懲罰經常使用興奮劑的中國和俄羅斯隊，「對世界運動禁藥管制組織來說，俄羅斯和中國『大到不能倒』，他們得到了與其他地區不同的一套規則，這很不幸。」

▲「飛魚」費爾普斯（Michael Phelps）呼籲進行改革。（圖／達志影像／美聯社）

世界泳總也證實執行總監諾維奇已被美國政府傳喚作證，目前正在跟政府協商調查時間。世界運動禁藥管制組織發表聲明表示，當時確實正確處理中國選手藥檢事宜，對這項調查感到「失望」。

當時23位被驗出禁藥的選手，當中11位本次也入選中國代表隊，預計在巴黎奧運與世界其他運動員交鋒。