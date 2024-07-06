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4位熱門待選全能長人解析　亞運金牌江均可朝「3D選手」邁進

▲▼職籃聯合選秀球探報告，解析4位全能長人。（圖／T1聯盟提供）

▲職籃聯合選秀球探報告，解析4位全能長人。（圖／T1聯盟提供）

記者游郁香／綜合報導

現代籃球較難將球員直接鎖定於某個位置，像是身高與速度兼具，防守端能守到較高大的禁區球員，但進攻時又可於外圍持球突破，抑或三分投射。 EMPOWER黃柏偉與yo4籃球王天佑兩位訓練師點出本屆選秀會中有4位球員，分別是江均、汪哲宇、蔡宸綱與蒲國倫都具備此種角色的特質。

▲輔大主力前鋒江均宣布投入今年台灣職籃選秀。（圖／大專體總提供）

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▲輔大主力前鋒江均宣布投入今年台灣職籃選秀。（圖／大專體總提供）

畢業於輔仁大學、擁有精壯身材的江均，繼拿下杭州亞運三對三金牌後，今年更入選中華白隊，國家隊資歷再添一筆。即便大學時期，每一階段定位都有所不同，但大學生涯仍繳出9.2分、7.2籃板、1.4抄截的佳績，天生的身材條件與運動能力已被看好能與職業學長們較勁。往後如何提升動位出手的命中率、小組配合的判讀能力，朝向稱職的3D選手邁進，將會是他進入職業賽場上的第一個課題。

來自臺灣科技大學的汪哲宇，同樣是杭州亞運三對三奪下金牌的成員，雖然汪哲宇回歸球隊後，整體的成績沒有以往這麼穩定，但190公分左右的身高，搭配令人捉摸不定的左手優勢，以及三分線的膽識，是在本次選秀會脫穎而出的重要武器。能夠用速度去創造外線出手空間，不過他過度仰賴三分線出手，導致外線命中率可能不盡理想，因此增加更多的切入能力和小組配合的判讀能力是此階段重點。

▲▼2024UBA大專籃球聯賽決賽男子組冠軍戰，健行科大蔡宸綱。（圖／記者李毓康攝）

▲健行科大蔡宸綱。（圖／記者李毓康攝）

本學年在健行科技大學擔綱關鍵先生的蔡宸綱，是本屆選秀會呼聲極高的選手之一，蔡宸綱對於籃球有相當高的理解能力，在策應方面給予球隊很大的助力，加上優秀的外線能力，又能持球進攻籃框，甚至還能傳出有質量的傳球，是不可或缺的齒輪。不過在防守端，如果要守到洋將，可能就相對比較劣勢，需要增加身體對抗與移動能力，將會是一位非常有威脅性的選手。

最後一位要介紹的球員為義守大學內線重要人物，195cm的蒲國倫具有高度機動能力且出手球感佳，面框切入攻擊能力優異，UBA場均 7.9分、4.3籃板，三分命中率30.9%。大四的上場時間、出手次數減少，投入職業賽場若想轉型前鋒還需增進攻擊技巧、球場判讀能力，並強化對抗性與防守能力，以奠定場上存在感。

關鍵字： T1PLG選秀江均蔡宸綱

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