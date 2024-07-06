運動雲

>

潘政琮將3度叩關奧運直呼太酷　約翰迪爾菁英賽次輪「並列領先」

▲▼ 潘政琮 。（圖／達志影像／美聯社）

▲潘政琮 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

即將第3度叩關奧運殿堂的台灣旅美高球好手潘政琮，今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）約翰迪爾菁英賽次輪揮出63桿，兩輪合計以低於標準14桿的128桿，與英格蘭的瑞伊並列領先。

潘政琮、俞俊安這次雙雙取得巴黎奧運男子高球參賽資格，其中上屆東京奧運銅牌得主潘政琮為第3次參賽，而俞俊安則是初體驗，兩人這次參加在美國伊利諾州舉辦的PGA約翰迪爾菁英賽（John Deere Classic），期待能在奧運前調整到最佳狀態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

潘政琮首輪揮出65桿，次輪前9洞射下4鳥，轉場後延續火熱手感，先是在第11、12洞連續抓下博蒂，並在第14洞上演獵鷹秀，單日飆出63桿，前2輪結束與英格蘭的瑞伊（Aaron Rai）同為128桿，暫時並列領先。

▲▼ 台灣旅美高球好手潘政琮。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣旅美高球好手潘政琮。（圖／達志影像／美聯社）

曾在2019年RBC傳承高球賽（RBC Heritage）拿下個人PGA生涯首冠的潘政琮，本季僅1次闖進前10名，即墨西哥公開賽（Mexico Open at Vidanta）並列第3，本周有機會挑戰生涯第2冠。

至於俞俊安今天次輪同樣表現不俗，揮出63桿，以兩輪共131桿，並列第10。

巴黎奧運男子高球賽將於8月1日至4日進行，潘政琮接受大會訪問時表示，「這不僅對我的國家，甚至對我自己而言，是最重要的賽事，能在4年一度的賽事發揮出色，那真是太酷了。」

潘政琮在東京奧運男子高球賽強拉尾盤，並在最後7搶1延長賽突破重圍，拿下歷史性的銅牌，他說，「高球延長賽從來沒有出現過7名球員爭奪第3名的情況，其中不乏超級巨星。這絕對是我老了之後，會講給小朋友聽的故事。這面珍貴的銅牌，將是一段特別的回憶。」

關鍵字： 巴黎奧運2024奧運2024奧運高球潘政琮

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

球迷脫序丟「冰粽」給啦啦隊！中職聯盟、悍將球團齊發聲譴責

球迷脫序丟「冰粽」給啦啦隊！中職聯盟、悍將球團齊發聲譴責

江坤宇聰明雙殺幫大忙　平野在大巨蛋總想起被樂天逆轉

江坤宇聰明雙殺幫大忙　平野在大巨蛋總想起被樂天逆轉

克迪頂替艾士特先發輪值　徐基麟周日重啟牛棚

克迪頂替艾士特先發輪值　徐基麟周日重啟牛棚

點出范國宸攻擊漸入佳境　富藍戈開「劇場」陳金鋒不擔心

點出范國宸攻擊漸入佳境　富藍戈開「劇場」陳金鋒不擔心

點出伍立辰投球特色　王建民評估未來定位

點出伍立辰投球特色　王建民評估未來定位

陳俊秀大巨蛋首轟「不好打」　喊話兄弟搶全年第一

陳俊秀大巨蛋首轟「不好打」　喊話兄弟搶全年第一

K湯向勇士提了4份合約都遭拒　美媒：2年前奪冠後一切都變了

K湯向勇士提了4份合約都遭拒　美媒：2年前奪冠後一切都變了

高塩將樹來大巨蛋確認細節　蘇泰安透露簽下複數約

高塩將樹來大巨蛋確認細節　蘇泰安透露簽下複數約

K湯「不再自由」必須離開　勇士記者：傷口癒合後他會回來

K湯「不再自由」必須離開　勇士記者：傷口癒合後他會回來

沒想過退休前能來大巨蛋　胡金龍有一項貼心建議

沒想過退休前能來大巨蛋　胡金龍有一項貼心建議

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

熱門新聞

球迷脫序丟「冰粽」給啦啦隊！中職聯盟、悍將球團齊發聲譴責

江坤宇聰明雙殺幫大忙　平野在大巨蛋總想起被樂天逆轉

克迪頂替艾士特先發輪值　徐基麟周日重啟牛棚

點出范國宸攻擊漸入佳境　富藍戈開「劇場」陳金鋒不擔心

點出伍立辰投球特色　王建民評估未來定位

陳俊秀大巨蛋首轟「不好打」　喊話兄弟搶全年第一

讀者回應

﻿

熱門新聞

1球迷脫序丟「冰粽」！聯盟、球團齊聲譴責

2江坤宇聰明　平野巨蛋想起被逆轉

3克迪頂替艾士特　徐基麟周日重啟

4富藍戈開「劇場」陳金鋒不擔心

5點出伍立辰特色　王建民評估定位

最新新聞

14位熱門待選全能長人解析

2職籃待選新秀分析　訓練師給陳將双建議

3大谷翔平生日不快樂苦吞3K

4艾卡拉茲晉級溫網16強

5賈吉回應私人教練批評洋基養成

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

最美體育記者宮河麻耶開球！　難忘台灣小籠包「明天就去吃」

張嗣漢、錢薇娟雙職籃會長合體現身　新職籃合併議題一概不回應

「證件妹」前進巴黎奧運　吳佳穎爆料選手證照片自己拍的

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

余艾玟用1個月備戰巴黎奧運　劉恆妤首闖五環殿堂圓兩個夢想

網紅自強號上演「屍速列車」！　地板扭曲爬行驚嚇全場...台鐵回應了

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

金秀賢來台機場「關內就暴動」　原地轉圈繞場突衝向粉絲簽名！

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366