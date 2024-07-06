潘政琮將3度叩關奧運直呼太酷　約翰迪爾菁英賽次輪「並列領先」

▲潘政琮 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

即將第3度叩關奧運殿堂的台灣旅美高球好手潘政琮，今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）約翰迪爾菁英賽次輪揮出63桿，兩輪合計以低於標準14桿的128桿，與英格蘭的瑞伊並列領先。

潘政琮、俞俊安這次雙雙取得巴黎奧運男子高球參賽資格，其中上屆東京奧運銅牌得主潘政琮為第3次參賽，而俞俊安則是初體驗，兩人這次參加在美國伊利諾州舉辦的PGA約翰迪爾菁英賽（John Deere Classic），期待能在奧運前調整到最佳狀態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

潘政琮首輪揮出65桿，次輪前9洞射下4鳥，轉場後延續火熱手感，先是在第11、12洞連續抓下博蒂，並在第14洞上演獵鷹秀，單日飆出63桿，前2輪結束與英格蘭的瑞伊（Aaron Rai）同為128桿，暫時並列領先。

▲台灣旅美高球好手潘政琮。（圖／達志影像／美聯社）

曾在2019年RBC傳承高球賽（RBC Heritage）拿下個人PGA生涯首冠的潘政琮，本季僅1次闖進前10名，即墨西哥公開賽（Mexico Open at Vidanta）並列第3，本周有機會挑戰生涯第2冠。

至於俞俊安今天次輪同樣表現不俗，揮出63桿，以兩輪共131桿，並列第10。

巴黎奧運男子高球賽將於8月1日至4日進行，潘政琮接受大會訪問時表示，「這不僅對我的國家，甚至對我自己而言，是最重要的賽事，能在4年一度的賽事發揮出色，那真是太酷了。」

潘政琮在東京奧運男子高球賽強拉尾盤，並在最後7搶1延長賽突破重圍，拿下歷史性的銅牌，他說，「高球延長賽從來沒有出現過7名球員爭奪第3名的情況，其中不乏超級巨星。這絕對是我老了之後，會講給小朋友聽的故事。這面珍貴的銅牌，將是一段特別的回憶。」