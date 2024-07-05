新聯盟會議近4小時「沒有結論」！外籍生、選秀仍是空

▲職籃新聯盟暫時發言人張樹人。（圖／記者李毓康攝）

記者簡名杉／綜合報導

台灣職籃新聯盟今(5)日召集11支球團代表，於下午展開會議，經過了近4個小時的過程，結論卻是一場空，包含外籍生制度、選秀以及聯盟規章，統統都沒有討論出來，新聯盟暫時發言人張樹人透露，全部的球隊代表會於下週一再度開會討論，希望可以表決出一個結果。

張樹人透露，今天的會議中，有讓各隊代表充分表達意見，他提到關於外籍生制度的部分，先前反應較大的富邦勇士總教練許晉哲有到場提出自己的看法，也有從各隊角度討論為何贊成或反對外籍生制度，一切都會在下週一的會議中表決。

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接下來新聯盟的規章將會沿用PLG或是T1，今天的會議當中也沒有定案，張樹人強調，「基本上一定會用某一個聯盟的規章去做修改，但其實兩個聯盟的規章差距上面沒有到非常大，所以一定會用一個聯盟的規章去修改。」

而對於高雄鋼鐵人新賽季的去留問題，張樹人指出今天的會議有讓鋼鐵人代表充分表達，包含股權說明書以及相關證明文件，今天會議都有帶到現場，但因為鋼鐵人是屬於PLG的球隊，所以最終決定權還是會在PLG其他五隊手上，若其他五隊同意鋼鐵人參賽，新聯盟就沒有意見。

最後是即將到來的聯合選秀，同樣沒有定案，張樹人透露包含選秀順位的抽籤、相關規則甚至外籍生的去留，有沒有退場機制，在今天的會議都沒有結論，必須等到下週一的表決一切才會明朗。