球迷脫序丟「冰粽」給啦啦隊！中職聯盟、悍將球團齊發聲譴責

▲球迷在新莊棒球場和保全發生衝突。（資料照，人物和事件無關／記者李毓康攝）

記者簡名杉／綜合報導

日前一位40歲許姓男子於端午節赴新莊棒球場，卻在看比賽時做出脫序行為，將帶來的「冰粽」丟到啦啦隊員腿上，事後他回家發文指控，工作人員對他施暴，不僅已經到警局報案，還質疑「為什麼YouTuber就能跑到啦啦隊應援台，自己卻不行？」對此中職聯盟以及悍將球團都發出聲明，對這位球迷的行為作出譴責！

許姓男子在端午節時，到球場觀賞富邦悍將與中信兄弟的例行賽，但他卻沒有乖乖看比賽，反而是害怕啦啦隊中暑，帶了16顆冰粽，要送給富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」消暑。

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然而他竟脫序跑到啦啦隊應援台，把冰粽丟在啦啦隊員蓁蓁的腿上，隨後被工作人員制止，不過他卻在近日發文表示，當天被工作人員出拳攻擊胸口，已經到警察局報案，還質疑「為什麼YouTuber『台南Josh』可以跑到啦啦隊應援台，自己卻不行？」

對此悍將球團今(5)日聲明表示，「本球團表演人員僅邀請Youtuber 站至台前合照，並未進入管制區，後續工作人員執行勤務過程亦無出現任何暴力行為。對於非理性人士擅闖管制區之行為深感遺憾。」

中職聯盟也對此譴責，「經查證該名球迷因欲進入應援團管制區遭制止，又至服務台叫囂，遭到工作人員勸阻並通報警方，期間並無出拳攻擊他的行為。目前警方在已經進行調查，聯盟與球團會全力協助同仁後續案件的處理，確保同仁們的權益。」