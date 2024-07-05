肯特明星賽前有望上一軍　桃猿捕手戰力穩定宋嘉翔成遺珠

▲中職樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者李毓康攝）

記者簡名杉／桃園報導

樂天桃猿於6月初簽下前富邦悍將外籍左投肯特，截至目前為止，他已經在二軍掛帥先發3場比賽，且表現逐步升溫，猿隊主帥古久保健二透露，肯特上一軍的時機點，可能會在明星賽前後；而今年一軍還沒有出賽機會的捕手宋嘉翔，古久保則說，由於一軍捕手人手充足，且表現都非常穩定，目前還沒讓宋嘉翔上一軍的規劃。

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▲樂天桃猿洋將肯特。（圖／樂天桃猿提供）

肯特加入球隊之後，目前在二軍出賽3場比賽，其中2場先發、1場後援，15.2局的投球只掉5分自責分，尤其前一場出戰台鋼雄鷹二軍的比賽還繳出8局、6K，僅被敲出5支安打無失分的優質好投，目前在二軍的累積防禦率低到只有2.87。

談到肯特上一軍的時機，古久保健二指出，大約明星賽前後會決定，而日籍投手鈴木駿輔自6月26日下二軍之後，至今都沒有二軍的出賽紀錄，古久保健二透露，大約也是會在明星賽之前再給他一軍先發的機會。

▲樂天桃猿捕手宋嘉翔。（圖／樂天桃猿提供）

去年賽季打出驚奇表現的捕手宋嘉翔，今年上半季卻連1場一軍出賽機會都沒有，但他目前在二軍33場出賽，能打出.278/.372/.351的打擊三圍；對於宋嘉翔目前的表現，古久保健二表示，雖然沒有看到他有特別需要調整的地方，不過目前球隊一軍捕手位置沒有缺人，捕手群的表現也還算穩定，所以目前還沒有讓宋嘉翔上一軍的規劃。