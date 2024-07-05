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桃猿新秀U18培訓終了才談約　何品室融可能以內野手出發

▲沈鈺傑 。（圖／記者黃克翔攝）

▲樂天桃猿副領隊沈鈺傑 。（圖／記者黃克翔攝）

記者簡名杉／桃園報導

樂天桃猿於今年季中選秀會選進10位新秀，其中包含4位內野手、4位投手、1位捕手、1位外野手，在下半季開打之際，桃猿副領隊沈鈺傑談到目前的談約狀況，指出有幾位選手現在都在U18集訓當中，會等到集訓告一段落才正式展開談約。

本次桃猿選秀會當中包含第一指名張趙紘、第三指名曾冠傑、第五指名游承勳、第六指名賴威誠都入選今年的U18藍白對抗賽培訓隊名單，入選的球員將於7月14日報到並於隔天開訓、25日開始藍白對抗賽，經過三個階段的培訓才會遴選出最終的18人名單。

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沈鈺傑坦言，除了這些入選培訓隊的選手之外，還有一些選手目前正在放暑假，球隊正在積極了解他們的狀況，目前跟所有選手都還在溝通階段，尚未進入談約，但沈鈺傑透露，「有些投手可能會先簽約。」

▲▼中職選秀會，穀保家商何品室融。（圖／記者楊舒帆攝）

▲中職選秀會樂天桃猿第二指名，穀保家商何品室融。（圖／記者楊舒帆攝）

談到第二指名選中的穀保家商外野手何品室融，沈鈺傑指出，何品室融除了能守外野之外、也能守內野，同時還能投球，但他最大的賣點還是打擊，由於球隊內野目前整體深度較不足，所以何品室融也有以內野手出發的機會，「他本人是滿想守內野的，而外野他是守右外野嘛，就是看整個規劃他守哪裡比較適合，然後在二軍就以這個方式讓他持續比賽。」

關鍵字： 桃猿U18中職何品室融

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