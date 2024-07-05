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K湯「不再自由」必須離開　勇士記者：傷口癒合後他會回來

▲▼勇士柯瑞、湯普森。（圖／VCG）

▲湯普森告別灣區。（圖／VCG）

記者游郁香／綜合報導

曾想當「終生勇士人」的神射湯普森(Klay Thompson)今夏告別灣區，資深隨隊記者湯普森二世(Marcus Thompson II)以感性筆觸向這位王朝傳奇成員致敬，他表示K湯是一個「做自己」的人，這就是為何他必須離開，在巔峰期被奪走天賦的他仍相信自己，勇士卻不再相信他，「如果時間能治癒所有傷口，他會再回來。」

在K湯確定轉戰獨行俠，結束13年勇士生涯後，《The Athletic》資深灣區記者湯普森二世以「湯普森必須離開勇士，但這位傳奇將永垂不朽」為題，向這位4冠王朝核心成員致敬，他回憶2012年11月一場對金塊的比賽，K湯在延長賽錯失關鍵兩罰，隨後又在防守端出錯，導致勇士輸掉了比賽。

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▲▼勇士柯瑞、湯普森、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士3巨頭拆夥。（圖／達志影像／美聯社）

在媒體進入休息室訪問時，剛進聯盟第2季的湯普森已經離開甲骨文球場，他穿著球衣、沒有淋浴就離開，「這展示了他對自己的不滿，因為他對此事非常在意。他從不害怕完全投入到他所熱愛的事情中，無論代價如何。」湯普森二世說，也是這樣的「精神」，導致了他的離開。

湯普森二世對K湯將改披勇士之外的戰袍感到震驚，但能理解為何他必須離開，因為這位神射是一個做自己的人，「過去5年裡，他不再自由。他決心重拾過往的成就，達到他為自己設定的名人堂標準，如此強烈，以致他陷入困境。」

▲▼勇士3大核心柯瑞、湯普森與格林即將拆夥？ 。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士3巨頭拆夥。（圖／達志影像／美聯社）

有一位退休球員最近曾說，年齡的增長對運動員來說很殘酷，K湯面對的卻不只是老化，而是在巔峰期歷經兩次重大傷病，突然被奪走天賦。湯普森二世表示，K湯仍相信自己能達到心中理想的水準，但勇士卻不再相信他，不願開長約給他，將他的續約談判放在次要的位置上，要他轉任板凳。

湯普森二世細數K湯在他腦中刻畫的永恆回憶，2015年對國王單節狂砍37分；2016年西區冠軍賽G6飆出11顆三分彈、獨得41分，將戰線逼入搶七，連老闆拉卡柏(Joe Lacob)都向他鞠躬；2016年的一場比賽，他只打了29分鐘就猛砍60分；2019年總冠軍賽他撕裂前十字韌帶；2021年他在有一戰賽後坐在板凳席哭泣；2022年的冠軍遊行，他戴著水手帽，街道上擠滿了追隨他的球迷。

▲馬刺強森、勇士湯普森。（圖／CFP）

▲湯普森。（圖／CFP）

「他付出了所有的努力。他足夠真誠，能與球迷建立關係，讓人接近他，展示自己的靈魂。」湯普森二世說，離開勇士是K湯做過最「K湯風格」的事情之一， 他值得重新出發的機會。

湯普森二世以著名格言來形容K湯與勇士的關係，「如果你愛一樣東西，就讓它走。如果它回來了，它就是你的，永遠地。」他認為若時間能治癒所有傷口，那K湯有一天將歸來，「不是作為對手，而是作為家人。不是作為獨行俠的一員，而是作為勇士的成員。不是作為離開的那個人，而是作為你所愛的傳奇。當他回來時，他將是你的Klay，永遠地。」

▲▼勇士柯瑞、湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士湯普森

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