運動雲

>

全民集氣為選手加油　天天預測抽Switch Lite

活動小組／綜合報導


快來參加《為選手加油 金牌預測王》活動！ETtoday 一次要抽出4台Nintendo Switch Lite 送給你即日起至2024年8月11日止，只要加入並登錄《ETtoday新聞雲》APP會員，並參與預測就能參加第一重「好禮週週抽」活動，每週將抽出100名幸運得主，有機會獲得料理之王和風咖哩雞、澳洲原裝進口Nutworks夏威夷豆以及萬歲牌無調味綜合果及杏仁小魚。成功預測金牌還有機會贏得 Nintendo Switch LiteGoPro10運動攝影機以及小米筋膜按摩槍！每人每天每項賽事可以預測一次，正確預測金牌的賽事越多，中獎的機會就越大，現在就發揮你奪金的能力，為你支持的隊伍加油。

●我想要GoPro10、Switch Lite點這裡►►►

▲「ETtoday10歲啦！生日祝福大募集！」活動開跑啦，Nintendo Switch Lite等你來抽。（圖／活動小組）
▲快來參加《為選手加油 金牌預測王》活動，就有機會抽到Switch Lite。（圖／活動小組）

此次奧運賽事的代表選手，由許多東京奧運以及杭州亞運奪牌的菁英選手所領銜，包括舉重郭婞淳、羽球戴資穎、李洋及王齊麟、柔道楊勇緯、連珍羚、跆拳道羅嘉翎、桌球林昀儒、拳擊黃筱雯、林郁婷、賴主恩、甘家葳、陳念琴等，都將再次披上國家隊戰袍，向金牌發起衝擊！ETtoday 跟讀者們同樣關注這些賽事的最新進程，也希望邀請大家一起來為心目中的賽事金牌得主集氣。

●金牌預測王、天天預測中獎機會高►►►

那麼，該怎麼參加呢？跟著以下簡單步驟，立馬行動起來吧！

《投票步驟解說》
步驟1、下載註冊或開啟新聞雲App，完成會員登錄步驟
步驟2、進入新聞雲APP頁面，點下方選單BAR之活動按鈕(參下圖A)
步驟3、進入活動頁，看到《為選手加油 金牌預測王》(參下圖B)進入預測金牌活動頁面
步驟4、針對各場賽事預測你心目中的奪金隊伍，天天預測中獎機會越大喔
A. 免費票：每場賽事皆可獲得1張免費票，無法隔日累積使用。
B. 東森幣票：票不夠用？使用「東森幣」額外增加投票券吧！10枚東森幣可兌換1張投票券，快來換票累積更多抽獎機會吧！
※ 小訣竅提醒您：下載新聞雲ＡＰＰ綁定東購好康多更多，除了每天看新聞可獲得東森幣回饋外，新綁定可獲贈300枚東森幣，加入東購新會員再獲贈500枚東森幣！
※ 活動小組將會以 E-mail 通知活動得獎者，請記得至「會員設定」內填妥完整會員資料，並確認E-mail正確及有效。

▲（圖／活動小組）

巴黎奧運　相關資訊一手掌握
●為選手加油，立馬集氣、發揮奪金超能力►►►
●最新巴黎奧運賽事資訊，即時最新不漏接►►►
●金牌知識挑戰王，參加抽韓系質感保溫瓶►►►

關鍵字： 活動抽獎App活動任天堂SwitchSwitchLite小米GoPro小米筋膜槍GoPro10週週抽周周抽集氣預測

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

「史上最強明星賽」躍上國際！WBSC官網：最後11分鐘演中華隊OB賽

「史上最強明星賽」躍上國際！WBSC官網：最後11分鐘演中華隊OB賽

叫恁總誒出來打！洪一中「超有哏」應援巾火速上架

叫恁總誒出來打！洪一中「超有哏」應援巾火速上架

魔獸迷快看　新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票

魔獸迷快看　新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票

王威晨深夜長文分享明星賽小故事　「沒有極限的威晨大王」圓夢了

王威晨深夜長文分享明星賽小故事　「沒有極限的威晨大王」圓夢了

美媒預測中華隊巴黎奧運僅3面獎牌　黃筱雯被看好奪金

美媒預測中華隊巴黎奧運僅3面獎牌　黃筱雯被看好奪金

隊友親自試聞「臭馬傑森」狂笑：是香的　釣出林襄本尊回應

隊友親自試聞「臭馬傑森」狂笑：是香的　釣出林襄本尊回應

或許是最後一次打奧運！莊智淵坦言：心情比較複雜

或許是最後一次打奧運！莊智淵坦言：心情比較複雜

統一獅註冊高塩將樹最快23日「開箱」　德保拉因喪事返鄉降二軍

統一獅註冊高塩將樹最快23日「開箱」　德保拉因喪事返鄉降二軍

李洋曬夢幻「薰衣草紫」奧運羽球場　麟洋配開心戴弗里吉帽

李洋曬夢幻「薰衣草紫」奧運羽球場　麟洋配開心戴弗里吉帽

美國男籃史上首人！39歲詹皇任奧運掌旗官　柯瑞提名親自宣布

美國男籃史上首人！39歲詹皇任奧運掌旗官　柯瑞提名親自宣布

熱門新聞

「史上最強明星賽」躍上國際！WBSC官網：最後11分鐘演中華隊OB賽

叫恁總誒出來打！洪一中「超有哏」應援巾火速上架

魔獸迷快看　新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票

王威晨深夜長文分享明星賽小故事　「沒有極限的威晨大王」圓夢了

美媒預測中華隊巴黎奧運僅3面獎牌　黃筱雯被看好奪金

隊友親自試聞「臭馬傑森」狂笑：是香的　釣出林襄本尊回應

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中職最強明星賽躍上WBSC官網

2洪一中「超有哏」應援巾火速上架

3新聞雲APP要送你去看魔獸

4王威晨深夜發千字文回顧最頂明星賽

5美媒預測中華隊巴黎奧運僅3面獎牌

最新新聞

1賀南德茲開轟猛打率道奇4連勝

2印度宣布：申辦2036年奧運

3獨／全真瑜伽女會員滑倒腳骨折　經理遭起訴拒認過失

4塞爾維亞熱身賽大勝希臘！

5富邦勇士送走FMVP今簽「熟面孔」金恩

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

王建民登板夢幻對決洪一中　觸身球砸中陳金鋒：完蛋了

明星賽「叫恁總欸出來打」　洪總1020分意外奪冠

馬傑森享受林襄應援「開臭」　周思齊笑問：何時抱孫子？

林襄明星賽狂喊「臭馬傑森」　多慧一旁偷笑！籃籃加入戰局

「粒保樂園」開張啦！　6隊啦啦隊女孩合體應援

拜登退出2024總統大選　川普回應：史上最糟糕

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

【中華職棒明星賽】中華隊投捕連線 #林岳平 #葉君璋 由 #張建銘 上場打擊！

助理教保員江宜芳道歉

小S陪許老三玩遊樂設施！尖叫喊救命「跟Lily超反差」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366