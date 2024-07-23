全民集氣為選手加油　天天預測抽Switch Lite

活動小組／綜合報導



快來參加《為選手加油 金牌預測王》活動！ETtoday 一次要抽出4台Nintendo Switch Lite 送給你！即日起至2024年8月11日止，只要加入並登錄《ETtoday新聞雲》APP會員，並參與預測就能參加第一重「好禮週週抽」活動，每週將抽出100名幸運得主，有機會獲得料理之王和風咖哩雞、澳洲原裝進口Nutworks夏威夷豆以及萬歲牌無調味綜合果及杏仁小魚。成功預測金牌還有機會贏得 Nintendo Switch Lite、GoPro10運動攝影機以及小米筋膜按摩槍！每人每天每項賽事可以預測一次，正確預測金牌的賽事越多，中獎的機會就越大，現在就發揮你奪金的能力，為你支持的隊伍加油。

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▲快來參加《為選手加油 金牌預測王》活動，就有機會抽到Switch Lite。（圖／活動小組）

此次奧運賽事的代表選手，由許多東京奧運以及杭州亞運奪牌的菁英選手所領銜，包括舉重郭婞淳、羽球戴資穎、李洋及王齊麟、柔道楊勇緯、連珍羚、跆拳道羅嘉翎、桌球林昀儒、拳擊黃筱雯、林郁婷、賴主恩、甘家葳、陳念琴等，都將再次披上國家隊戰袍，向金牌發起衝擊！ETtoday 跟讀者們同樣關注這些賽事的最新進程，也希望邀請大家一起來為心目中的賽事金牌得主集氣。

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那麼，該怎麼參加呢？跟著以下簡單步驟，立馬行動起來吧！

《投票步驟解說》

步驟1、下載註冊或開啟新聞雲App，完成會員登錄步驟

步驟2、進入新聞雲APP頁面，點下方選單BAR之活動按鈕(參下圖A)

步驟3、進入活動頁，看到《為選手加油 金牌預測王》(參下圖B)進入預測金牌活動頁面

步驟4、針對各場賽事預測你心目中的奪金隊伍，天天預測、中獎機會越大喔。

A. 免費票：每場賽事皆可獲得1張免費票，無法隔日累積使用。

B. 東森幣票：票不夠用？使用「東森幣」額外增加投票券吧！10枚東森幣可兌換1張投票券，快來換票累積更多抽獎機會吧！

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※ 活動小組將會以 E-mail 通知活動得獎者，請記得至「會員設定」內填妥完整會員資料，並確認E-mail正確及有效。

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