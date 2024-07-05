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陳冠全加盟戰神被讚「本土最佳中鋒」　披62號戰袍緬懷亡父

▲▼陳冠全加盟台北戰神 。（圖／台北戰神提供）

▲陳冠全加盟台北戰神 。（圖／台北戰神提供）

記者游郁香／綜合報導

台新育樂今(5)日宣布中鋒陳冠全正式加盟，現年30歲的「澎澎」自2014年SBL金酒隊開啟職業生涯，先後征戰SBL璞園、PLG桃園領航猿、高雄鋼鐵人。他在金酒的前隊友、戰神代理總教練許皓程大讚，「澎澎是本土最佳五號，能裡能外的身手能為球隊鞏固禁區。」

有「超跑坦克」之稱的陳冠全，厚實的身材搭配靈活的腳步，在防守端以扎實苦工帶來貢獻，力扛洋將無所畏懼，其外圍投射能力及籃下勾射的招牌武器，也能在進攻端適時為球隊挺身而出。

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戰神代理總教練許皓程期許「澎澎」能繼續發揮好身手，在攻守兩端都有所發揮，「很多球迷認為澎澎打球很猶豫，但我對他的了解，他是一名具備團隊意識的球員，為了幫助團隊有更好的表現，能配合調整自身角色，為團隊製造更多進攻機會。」

許皓程大讚「澎澎」是「本土最佳五號」，對此陳冠全謙虛回應，「過去同隊的時候，有呆哥在後衛角色上的優秀領導，才能夠開啟我的開關。」

有別於過往通常披15、30號球衣，陳冠全新賽季將穿上「62」戰袍出發，這是為了緬懷已逝的父親，「爸爸在今年6月20日離開了我，他一直都是默默為家裡付出，默默支持我，希望穿上這件球衣，能繼續感受他的陪伴，帶著他的鼓勵前行。」

轉戰戰神後的陳冠全，因球隊中有許多過去的隊友，包含黃聰翰、陳文宏、張耕淯與孫思堯，對於新環境並不感到陌生。聊到與小台黃聰翰的好感情，他笑稱，「以前南山的時候我們都住在一起，他把我全身上下都看過了。」

前幾天小台也有傳達關心，陳冠全表示，「那時候還沒定案，沒有辦法跟他分享好消息。」剛簽完合約的他甜蜜地說：「小台我來了！」 

關鍵字： T1PLG台北戰神陳冠全

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