21連勝寫紀錄！　球后斯威雅蒂力退瑪蒂奇闖溫網32強

▲斯威雅蒂(Iga Swiatek)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

波蘭籍世界球后斯威雅蒂(Iga Swiatek)今天(5日)深夜出戰溫網女單第二輪,在歷經50分鐘後,斯威雅蒂以6比4、6比3直落二擊敗克羅埃西亞名將瑪蒂奇(Petra Martic),斯威雅蒂成功將自身連勝紀錄推進到21場,自今年4月20日斯圖加特4強賽以來,斯威雅蒂還沒輸過任何一場比賽。

The 18th consecutive time @iga_swiatek has reached Round 3 at a Slam Only Martina Navratilova (35), Conchita Martinez (30), Arantxa Sanchez Vicario (25) and Steffi Graf (19) hold longer streaks. #Wimbledon pic.twitter.com/eHjU47hXaK

首盤雙方都展現強大的保發能力,一度鏖戰至4比4不分上下,關鍵第十局斯威雅蒂在一次破發機會中憑藉著犀利正拍,成功讓瑪蒂奇回球掛網,斯威雅蒂以6比4奪下第一盤。次盤斯威雅蒂在第8局中再度破發得手,6比3再下一城,終場就以直落兩盤的成績帶走比賽,21連勝的世界球后成功晉級溫網第三輪。

斯威雅蒂上月剛奪下法網冠軍,生涯已累積5座大滿貫金盃,目前正在朝首座溫網冠軍邁進,「這不是我第一次帶著連勝紀錄參加這項賽事,肩上扛著這個包袱一直都不容易。」她表示,這與2022年的37連勝相比,今年情勢有所不一樣,「我不覺得每個人都在關注它,兩年前相對要困難得多」。

18 - Iga Swiatek has made the R32 for the 18th consecutive Women’s Singles Grand Slam: in the Open Era, only Martina Navratilova (35), Conchita Martinez (30), Arantxa Sanchez Vicario (25) and Steffi Graf (19) had more in a row. Law.#Wimbledon | @Wimbledon @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/hainSLB85B