21連勝寫紀錄！　球后斯威雅蒂力退瑪蒂奇闖溫網32強

▲斯威雅蒂（Iga Swiatek）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

波蘭籍世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天（5日）深夜出戰溫網女單第二輪，在歷經50分鐘後，斯威雅蒂以6比4、6比3直落二擊敗克羅埃西亞名將瑪蒂奇（Petra Martic），斯威雅蒂成功將自身連勝紀錄推進到21場，自今年4月20日斯圖加特4強賽以來，斯威雅蒂還沒輸過任何一場比賽。

The 18th consecutive time @iga_swiatek has reached Round 3 at a Slam



Only Martina Navratilova (35), Conchita Martinez (30), Arantxa Sanchez Vicario (25) and Steffi Graf (19) hold longer streaks.#Wimbledonpic.twitter.com/eHjU47hXaK [廣告]請繼續往下閱讀... July 4, 2024

首盤雙方都展現強大的保發能力，一度鏖戰至4比4不分上下，關鍵第十局斯威雅蒂在一次破發機會中憑藉著犀利正拍，成功讓瑪蒂奇回球掛網，斯威雅蒂以6比4奪下第一盤。次盤斯威雅蒂在第8局中再度破發得手，6比3再下一城，終場就以直落兩盤的成績帶走比賽，21連勝的世界球后成功晉級溫網第三輪。

斯威雅蒂上月剛奪下法網冠軍，生涯已累積5座大滿貫金盃，目前正在朝首座溫網冠軍邁進，「這不是我第一次帶著連勝紀錄參加這項賽事，肩上扛著這個包袱一直都不容易。」她表示，這與2022年的37連勝相比，今年情勢有所不一樣，「我不覺得每個人都在關注它，兩年前相對要困難得多」。

18 - Iga Swiatek has made the R32 for the 18th consecutive Women’s Singles Grand Slam: in the Open Era, only Martina Navratilova (35), Conchita Martinez (30), Arantxa Sanchez Vicario (25) and Steffi Graf (19) had more in a row. Law.#Wimbledon | @Wimbledon @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/hainSLB85B — OptaAce (@OptaAce) July 4, 2024

此外，斯威雅蒂也寫下2項個人紀錄，根據WTA官網統計數據顯示，斯威雅蒂成為繼小威廉斯（Serena Williams）在2014年WTA總決賽到2015年馬德里公開賽拿到20連勝之後，第一位連續贏得超過20場比賽的球后，她連續第18次晉級到大滿貫32強賽事，則是史上第5位。