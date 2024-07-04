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結合台灣藍鵲意象！體育署攜手文總設計奧運禮品

▲體育署攜手文總設計奧運禮品。（圖／體育署提供）

▲體育署攜手文總設計奧運禮品。（圖／體育署提供）

記者簡名杉／台北報導

教育部體育署為迎接即將到來的2024奧林匹克運動會及帕拉林匹克運動會，以及未來的運動外交場合，特別委託中華文化總會製作具有臺灣運動意象特色的禮品，以贈送外賓及各國選手，今(4)日首次亮相，禮品以臺灣藍鵲為意象，製作玻璃杯套組、吊飾及香氛卡，兼具設計感、實用性，更可彰顯台灣的運動意象與文化主體性。

為規劃此次禮品，體育署特別委託具有辦理國慶等大型活動及禮品設計經驗的中華文化總會，及擔任2022年國慶主視覺設計的王胤卓設計師團隊一同設計製作。設計團隊以臺灣文化與運動特色為發想，設計多款主視覺和相應禮品，並在體育署、中華文化總會及王胤卓設計師團隊多次開會研商後定案。

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此次禮品以臺灣藍鵲的造型，融合臺灣運動員具備的技巧精湛、團結一致、敏捷靈動等特性，分別用鵲首、展翅、鵲尾設計出充滿運動感的線條，並以此作設計專屬於我國運動員的主視覺，並以主視覺延伸出三種禮品，分別為藍鵲玻璃杯、藍鵲吊飾及藍鵲香氛卡。

玻璃杯與臺灣回收玻璃品牌「W Glass Project」聯名，三種杯款以不同圖形表現，堆疊後即能看到一隻完整藍鵲，象徵運動員的團結精神；吊飾飄帶以藍鵲造型，猶如現代版的護身符，讓選手們在與國際運動員交流之際，增添彼此勉勵的祝福；香氛卡與臺灣香氛品牌「HANSCHIU」聯名，讓選手們在激烈競技後也能保持清爽芬芳。

體育署表示，近年致力於拓展國際體育外交，此次更與中華文化總會攜手合作，打造屬於台灣運動特色的禮品，讓遠赴法國參加巴黎奧運及巴黎帕運的台灣選手們，透過致贈台灣禮品小物，深化選手間彼此友誼，同時促進國民外交，體育署今後也將肩負體育外交的責任，持續透過體育活動讓臺灣被更多人看見。

關鍵字： 體育署奧運文總台灣藍鵲

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