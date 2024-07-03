悍將流行音樂節韓職啦啦隊助威　蕭秉治、八三夭嗨爆大巨蛋

▲八三夭。（圖／記者周宸亘攝）

體育中心／綜合報導

富邦悍將7月26日到7月28日再度前往台北大巨蛋進行系列賽，7月27、28日首度移師大巨蛋舉辦的「G!POP流行音樂節」，今天公布系列戰票價及購票時程，將從7月9日起開放會員優先購票，7月12日中午12點30分起全面開賣。

本次富邦悍將台北大巨蛋系列賽事，平日全票票價為500至1080元，假日則是600至1580元，如使用富邦悍將悠遊聯名卡購票，最低只要250元即可進場體驗悍將台北大巨蛋主場賽事。

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7月27、28日的「G!POP流行音樂節」，除了Fubon Angels之外，還有來自韓國南部的超人氣職棒啦啦隊跨海來台助陣，與Fubon Angels共同帶來熱血韓式應援，即將席捲台北大巨蛋。

熱區球迷進場另可獲得專屬贈品，一同揮舞熱血衝鋒旗，閃耀悍將手燈一起來嗨翻演唱會，另外為感謝新北市悍將家人們的熱情支持，新北市民只要憑身分證將可享門票半票優惠。

▲蕭秉治。（圖／相信音樂提供）

「G!POP流行音樂節」兩日賽後都將由Fubon Angels擔任暖場表演，演唱來賓公開，7月27日將由「破億神曲製造機」蕭秉治、「傳唱天后 」李翊君、「大馬鬼才」黃明志Namewee帶來不同年代的傳唱金曲。7月28日由「精靈歌手」許哲珮、「搖滾天團」八三夭用KTV抒情、搖滾神曲來嗨爆大巨蛋，

本次悍將台北大巨蛋主場區域開放內野B1及L2樓層席位選購，外野區域暫不開放，客隊應援團為B1層122區，並自7月9日起開放家族會員優先購票，7月12日中午12點30分起全面開放售票。

▲富邦悍將7月26日到7月28日再度前往台北大巨蛋進行系列賽 。（圖／富邦悍將提供）