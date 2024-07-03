WAR值為游擊最後1名　前美聯打擊王安德森遭指定讓渡

▲馬林魚安德森（Tim Anderson）因狀況低迷遭指定讓渡（DFA）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

根據大聯盟官網報導，本季加盟馬林魚的前美聯打擊王安德森（Tim Anderson），因狀況低迷遭指定讓渡（DFA），馬林魚也從3A拉上內野手愛德華茲（Xavier Edwards）。

31歲的安德森是馬林魚休賽季唯一一位在自由市場簽下的球員，但他的表現非常低迷。本季出賽65場，繳出打擊三圍0.214／0.237／0.226，沒有敲出全壘打，僅敲出的3支長打都是二壘安打，標準化攻擊指數（OPS+）只有30，在至少240個打席的27名的大聯盟遊擊手中，他的勝場貢獻值（WAR）為-1.2，排名最後。

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安德森過去效力白襪8個賽季，曾在2021、2022年入選明星賽，也在拿下2020年奪下美聯銀棒獎，並在2019年拿下打擊王。但安德森近年受傷勢影響，去年繳出打擊三圍0.245／0.286／0.296，攻擊指數0.582，整季僅敲出1轟的成績，白襪也在去年季後拒絕執行2024年1400萬美元（約新台幣4.57億）的球隊選項，讓他投身自由市場。

馬林魚總教練舒馬克（Skip Schumaker）表示，「當你不得不讓渡一名每日出賽的球員時，這永遠不是容易的日子，安德森在休息室很棒，我之前不認識他，但他是我見過的最努力的球員之一，總是早早到球場做訓練，試圖回到顛峰狀態。當球員付出了那麼多努力卻沒有成果時，這是最難釋懷的。」

舒馬克更表示，「球員不付出努力，這是一個容易的決定。但他不是其中之一，所以這是一個我們特別艱難的日子，希望他能在別的地方站穩腳跟，因為他還年輕，仍然能為比賽做出很多貢獻。」

同時，舒馬克也表示24歲的愛德華茲預計將獲得更多上場機會，「愛德華茲將有機會每天以游擊手身份上場，我們會給他更多上場時間， 雖然會有一些成長過程的痛苦，但他有足夠的能力解決問題，我認為他能夠向我們和他自己證明，他可以在大聯盟成為每天先發的遊擊手。」