拳擊女王陳念琴闖巴黎奧運　霸氣喊話：肯定要金牌

▲「拳擊女王」陳念琴 。（圖／UNDER ARMOUR提供）

記者歐建智／綜合報導

2024巴黎奧運將在7月26日開始，「拳擊女王」陳念琴確定拿下參賽門票，將為國人再次帶來前所未有的感動與驚喜，她發下豪語，「不用說，肯定要金牌！」

陳念琴在奧運拳擊世界區資格賽女子66公斤級八強賽，以5比0完勝烏克蘭好手，如願取得巴黎奧運門票，將第3度叩關世界級賽事，

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回憶初次挑戰世界菁英賽事止步於16強，陳念琴曾陷入一段低潮期，但過去失敗的教訓並沒有成為絆腳石，反而轉換為成長的養分，她表示：「有過以往的比賽經驗後，才知道越緊繃，表現就不會好。」

陳念琴於上屆東京奧運出賽揮下一記重拳，改寫個人最佳紀錄、挺進八強，而經歷多年磨練，她不論心靈或是技術都邁入成熟階段，提及七月迎戰心情，她霸氣喊話：「不用說，肯定要金牌！把自己的狀態、心態準備好，將最好的自己呈現出來就是最棒的。」

再次挑戰心中最渴望的目標，陳念琴認為備戰的關鍵就是心態上的穩定，只有內心真正平靜的時候，才能在比賽壓力面前保持冷靜，做出最佳決策和反應。

這場比賽不僅是訓練成果的檢驗，更是超越自我的機會，無論結果如何，這段專注突破自我的訓練旅程已讓陳念琴變得更加強大。

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