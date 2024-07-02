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悍將「戀戀夏日」水樂園　與FA女孩水槍大戰　

▲富邦悍將戀戀夏日主題日 。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將戀戀夏日主題日 。（圖／富邦悍將提供）

體育中心／綜合報導

炎炎日頭穿上最Cool的夏日裝扮，準備好一起來到新莊城堡玩水了嗎？富邦悍將下半季首檔主題日「戀戀夏日」在7月13日、14日展開，打造成為水樂園，還有大來賓一同來開球，沁涼玩水迎酷暑，與Fubon Angels一起加入水槍大戰。

悍將首次玩水主題日，內野熱區將分為水區（熱區A2-A6區、B2-B6區）及乾區，（A1、B1、非熱區），邀請球迷朋友一同換上海灘風格的玩水裝扮，熱區球迷將可獲得悍將家人專屬的「夏日繽紛水槍」一只，在水區的球迷朋友可以在指定應援時間使用水槍一起同樂。

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除了場內水區之外，場外還有兒童戲水池及精彩的闖關活動，「滑壘達陣」、「妙傳高手」、「精準好球」、「投打PK」等，只要完成任2關就能獲得闖關贈品黑潮氣泡水或蜂蜜檸檬機能飲，還有HK EXPRESS香港快運所提供的台北到香港來回機票抽獎活動，2天將送出10張機票給完成闖關的球迷。

13日賽前將邀請即將上映的電影《角頭－大橋頭》的男星張懷秋、鄭人碩來為悍將開球，兩位型男帶來新作之外，也要為悍將開出最帥氣的好球。

14日則是歡迎三立、華視實境冒險節目「上船了各位！」雷艾美、鍾瑶兩位成員來到新莊，共同分享挑戰划獨木舟登上石垣島的冒險歷程，用征服黑潮的勇氣為悍將開球！

炎炎夏日就是要喝果汁解渴，主題日進場球迷朋友將有機會獲得TREE TOP樹頂果汁，數量有限送完為止。賽前舞台活動區「水中搶答」、「水水默契」兩天都有Fubon Angels與悍將家人們玩水同樂。

▲富邦悍將戀戀夏日主題日 。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將戀戀夏日主題日 。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 中職棒球

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