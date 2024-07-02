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雷霆搶走尼克主戰長人組「216公分雙塔」　兩大補強沒花選秀權

▲▼尼克哈特、哈爾特斯泰。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆簽走尼克主戰中鋒哈爾特斯泰。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

西區「少年龍頭」雷霆昨(1日)晚以3年8700萬美元(約28.3億台幣)簽下尼克上季主戰長人哈爾特斯泰(Isaiah Hartenstein)，解決禁區薄弱的問題。哈爾特斯泰將與榜眼霍姆格倫(Chet Holmgren)組成216公分的雙塔陣容；值得一提的是，奧克拉荷馬今夏兩大補強，沒有花費他們任何選秀權。

雷霆今年以平均23.4歲成為「史上最年輕」的分區龍頭，但禁區戰力薄弱之下，最終沒能挺進西區冠軍賽。他們上季團隊平均籃板數僅排在聯盟第27位，讓對手搶下的進攻籃板則高居聯盟第2多，在自由市場開啟後，奧克拉荷馬很快從尼克手中搶走了26歲長人哈爾特斯泰。

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哈爾特斯泰上季出賽75場，有49場先發，場均7.8分以及生涯新高的8.3籃板，他的防守正負值(DBPM)高居聯盟第3，場均有1.2抄截、1.1火鍋。他上季每36分鐘能搶下11.9籃板，同時擁有聯盟第2高的進攻籃板率，能解決雷霆的禁區問題。

▲吉爾吉斯-亞歷山大狂砍24分、5籃板、8助攻、4抄截，領軍雷霆強勢3連勝。（圖／CFP）

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／CFP）

哈爾特斯泰將與同樣216公分的榜眼霍姆格倫組成禁區雙塔，封鎖對手在內線的攻勢。現在雷霆擁有NBA兩名命中率排名前7的護框者，確保整場比賽都至少有1名頂級護框者在禁區。

雷霆先前已透過交易後場新星吉迪(Josh Giddey)到公牛，換回兩屆最佳防守陣容成員「禿曼巴」卡盧索(Alex Caruso)，升級先發陣容，這兩次補強都沒花費任何選秀權，還有餘力進行其他交易，堪稱神操作。

另外，雷霆分別以4年4800萬美元、5年4700萬美元續約重要角色球員喬伊(Isaiah Joe)和威金斯(Aaron Wiggins)，鞏固爭冠陣容。

▲▼灰狼戈貝爾、公牛卡盧索。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆挖角防守大將卡盧索。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA雷霆Isaiah Hartenstein尼克

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