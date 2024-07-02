大贏家？獨行俠用2枚次輪籤換K湯　勇士補進「頂尖防守後場」

▲獨行俠成功網羅神射湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

獨行俠今年在雙星唐西奇(Luka Doncic)、厄文(Kyrie Irving)領軍下挺進總冠軍賽，這成了他們贏得4冠神射湯普森(Klay Thompson)青睞的重要因素，涉及3隊的「先簽後換」交易正式完成，達拉斯用2枚次輪籤就成功網羅K湯，這兩個選秀權到了勇士手上，灣區還獲得一個接近1600萬美元的交易特例，未來可用於交易。

《NBC體育》列出湯普森「先簽後換」交易細節，勇士獲得兩個次輪選秀權(2031年、2025年)，透過不換回薪資，得到一個接近1600萬美元的交易特例；獨行俠以3年5000萬美元(約16.2億台幣)簽下湯普森；成為第3方的黃蜂則得到澳洲後衛格林(Josh Green)。

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勇士在自由市場開市後，連續失去「控球之神」保羅(Chris Paul)和3大核心成員之一湯普森，今(2)日緊急以1年1290萬美元的中產特例簽下七六人上季的先發後衛梅爾頓(De'Anthony Melton)，希望借助他優異的防守能力「釋放」天王柯瑞(Stephen Curry)。

▲勇士簽下防守能力出色的七六人後衛梅爾頓。（圖／達志影像／美聯社）

《NBC體育》指出，湯普森在巔峰時期的防守給了柯瑞「自由」，從而連2年奪下年度MVP。現年26歲的梅爾頓不是神射手，但他的防守能力出色，就像灣區2015年的FMVP伊古達拉(Andre Iguodala)一樣，他的帳面數據並不令人驚艷，卻能影響勝負。

梅爾頓生涯三分球命中率為36.9%，在防守端能爭搶籃板、抄截。他上季因背傷報銷之前，場均可得11.1分、3.7籃板和3助攻，外帶1.6抄截，他上半季打了38場，有33場先發，幫助七六人繳出21勝9敗的成績；最後52場例行賽，他和費城一哥恩比德(Joel Embiid)幾乎都缺陣，七六人只拿下26勝26敗。