勇士打包威金斯等4人換喬治遭拒　白白放走CP3虧大？

▲勇士延攬喬治未果。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士上周曾積極追求9屆全明星搖擺人喬治(Paul George)，《The Athletic》日裔主編川上提姆(Tim Kawakami)披露，灣區曾提出包括保羅(Chris Paul)、威金斯(Andrew Wiggins)等4位球員加上1枚首輪選秀權的交易方案，喬治也非常想加入勇士，但快艇不願將自家球星送到灣區。

勇士在與4冠神射湯普森(Klay Thompson)鬧僵之下，上周加入喬治爭奪戰，由於灣區薪資空間不足，只能透過交易的方式得到這位資深搖擺人。據《The Athletic》日裔主編川上提姆的消息，勇士願給喬治4年頂薪合約，並提出包括「前場大物」庫明加(Jonathan Kuminga)、威金斯、後場小將穆迪(Moses Moody)與「控球之神」保羅(Chris Paul)，外加1枚首輪選秀權的交易包裹。

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▲勇士延攬喬治未果。（圖／達志影像／美聯社）

報導中提到，勇士相信他們已經提出幾個能夠被快艇所接受的交易方案，剩下的2位核心大將柯瑞(Stephen Curry)、格林(Draymond Green)完全支持這筆交易，喬治也強烈表達想加入勇士，但快艇從未同意任何版本的交易方案，喬治只能拒絕執行下季的球員選項，投身自由市場，勇士得到他的希望就此破滅。

最終喬治選擇今夏擁有巨額薪資空間的七六人，這是他自2017年夏天離開發跡球隊溜馬後，首度重返東區賽場。而勇士則在自由市場開市後，隨即釋出39歲的「控球之神」保羅，隨後他以1年約加盟馬刺。

▲保羅被釋出後轉戰馬刺。（圖／CFP）

《Bleacher Report》名記者海恩斯披露，公牛曾向勇士提出以「灌籃王」拉文(Zach LaVine)換取灣區前場主將威金斯(Andrew Wiggins)、保羅，但被灣區拒絕了。

值得一提的是，勇士去年以前「浪花弟」普爾(Jordan Poole)、兩名2022年新秀鮑德溫(Patrick Baldwin Jr.)、羅林斯(Ryan Rollins)以及一枚首輪籤、一枚次輪籤和現金換回保羅，雙方僅合作1季就分道揚鑣，且灣區將他釋出而不是交易，沒有得到任何回報。