「小姚明」周志豪不打奧運！　專注準備NBA球季

Zach Edey will not be competing for Canada's men's basketball team at the upcoming Paris Olympics.



The seven-foot-four centre released a statement on his decision to withdraw from participating in training camp alongside Canada Basketball on Sunday. pic.twitter.com/rhWA1Wlo0j — TSN (@TSN_Sports) June 30, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

今年在NBA新人選秀會中，被灰熊以第1輪第9順位指名的加拿大華裔好手「小姚明」周志豪(Zach Edey)，宣布退出巴黎奧運加拿大男籃，將全力為NBA做準備。

周志豪與加拿大男籃聯合發表聲明，「我做出了艱難的決定，不再參與2024年巴黎奧運加拿大隊。自去年夏天以來，我一直在不間斷的訓練和比賽，以幫助普渡大學贏得全國冠軍，以及進入NBA的目標。現在，我有責任為曼菲斯灰熊隊選中我後，即將面臨的一切做好充分準備，這個夏天我對自己和比賽上所投入的準備工作至關重要。」

周志豪表示，參加奧運一直是他的夢想，加拿大男籃總監巴雷特(Rowan Barrett)也支持他為自己的生涯著想，「我們歡迎他未來出現在訓練營中，並祝他在準備下個賽季的過程中一切順利。」

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身高224公分的周志豪在NCAA繳出統治性表現，連2年贏得伍登獎（John R. Wooden Award）的他，被譽為近年來NCAA最強中鋒。不過緩慢的移動速度以及投射能力，都引起大眾對於他是否能適應NBA快節奏產生懷疑。

近期勇士以「健康因素」為由，不讓前鋒威金斯(Andrew Wiggins)參加巴黎奧運，如今加拿大男籃隊又少了潛力新秀周志豪。

▲「小姚明」周志豪。（圖／達志影像／美聯社）