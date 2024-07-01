釀酒人「滿壘狂攻」　近8場敲5發滿貫為史上第2隊達成

Brice Turang hits the @Brewers FOURTH grand slam of this homestand! pic.twitter.com/MNgkWYV8FO — MLB (@MLB) June 30, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

釀酒人今（1日）與小熊進行系列賽第3戰，靠著圖朗（Brice Turang）滿貫砲單局攻下7分，終場釀酒人以7比1拿下本季第50勝。過去8場比賽釀酒人打出5支滿貫砲，也成為史上第2支球隊達成。

小熊先發投手韓崔克斯（Kyle Hendricks）4局下遭遇亂流，先被耶利奇（Christian Yelich）敲出2分砲，之後保送包爾（Jake Bauers），又加上左外野手判斷錯誤，讓下一棒打者霍金斯（Rhys Hoskins）上到二壘，以及2支安打送回1分，輪到圖朗上場打，0好1壞情況下，直接將球掃出右外野大牆，將比分擴大成7比0。

小熊首局靠著霍納（Nico Hoerner）首局首打席開轟，攻下本場第1分，不過小熊全場也只攻下這1分。釀酒人先發投手佩羅塔（Freddy Peralta）主投7局僅被敲2支安打，送出8K失1分，接手的牛棚投手裘尼斯（Jakob Junis）2局無失分，終場釀酒人以7比1獲勝。

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根據《 Elias Sports Bureau》數據，另一支能在8場比賽中打出5支滿貫砲的球隊是2020年的教士。釀酒人總教練莫菲（Pat Murphy）表示，「大多數全壘打都是『投』出來的，如果你看看那些滿貫全壘打，你會看到投球的位置都在那附近。因此當你有機會時，你必須準備好。」

釀酒人從6月23日對教士由圖朗敲出滿貫砲開始，接下來霍金斯、包爾，以及喬里奧（Jackson Chourio）也都在不同場打出滿貫砲，再加上今天圖朗再度敲出滿貫砲，釀酒人達成8戰5轟。

而釀酒人在這8場呈現「滿壘狂攻」，滿壘情況下繳出7之5表現，5次都是滿貫全壘打，今天敲出滿貫砲的圖朗表示，「我們只是打出精彩的攻擊，然後抓住滿貫全壘打的機會。」

釀酒人先發投手佩羅塔講到今天的滿貫砲也表示，「那一刻我很激動，我說了一個這裡不能說的詞，我和隊友在休息區談到了這件事。我們在進攻上一直有做一些小細節，當你這樣做時，整個球隊都會有不同的看法。」

釀酒人贏下今天的比賽後，本季累積50勝34敗，成為本季大聯盟第6支50勝球隊之一，會有這樣的成績，主要也跟27勝13敗，0.675的主場勝率有關，自4月底輸了對洋基的系列賽後，釀酒人就沒有在主場輸過任何一個系列賽。

▲釀酒人圖朗（Brice Turang）滿貫砲。（圖／達志影像／美聯社）