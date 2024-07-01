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金鶯韓德森比賽中宣布參加全壘打大賽　期待打出競爭力

實習記者李立祥／綜合報導

金鶯游擊手韓德森（Gunnar Henderson）今天（1日）在比賽中接受轉播單位採訪時，宣布他將參加全壘打大賽，也是第1位確定參賽的球員。

23歲的韓德森在3局上被問到是否會參加全壘打大賽，他也很直接的表示會參加，「這是我第1次正式參賽，我只希望自己能有競爭力。我當然也是想贏的，但只要我能打出一些有競爭力的回合，我就會很開心。」

本季韓德森已經打出26支全壘打，與道奇日籍球星大谷翔平並列全聯盟第2，僅次於洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）的31支。韓德森前2個賽季共出賽184場，敲出32支全壘打，本季則在83場比賽中敲出26轟，長打能力有顯著進步。

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這將是金鶯連續2年有球員參加全壘打大賽，捕手拉契曼（Adley Rutschman）去年打出27支全壘打，首輪不敵白襪外野手羅伯特（Luis Robert Jr.）。

金鶯隊史曾有2位球員拿到全壘打大賽冠軍，分別是1991年小瑞普肯（Cal Ripken Jr.）、2004年塔哈達（Miguel Tejada），剛好都是出色的游擊手，而韓德森也鎮守游擊。

今年的全壘打大賽規則進行改動，第1輪將從全壘打數前8名中取前4名晉級，之後再由第1名對第4名，第2名對第3名，2個對戰組合優勝者再進入決賽一較高下。

另外，雖然時間仍維持前2輪3分鐘、決賽2分鐘規則，但前2輪最多打40球，決賽最多27球。獎勵加時則改為出局數制，共有3個出局數給球員發揮，而球員若在這段時間敲出425英尺以上的全壘打，則獲得第4個出局數機會。

▲金鶯游擊手亨德森（Gunnar Henderson）參加全壘打大賽。（圖／翻攝自X／MLB）

▲金鶯游擊手亨德森（Gunnar Henderson）參加全壘打大賽。（圖／翻攝自X／MLB）

關鍵字： MLB棒球金鶯

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