快艇2年約簽下24歲小波特　他曾「家暴」WNBA女神遭逮捕

▲曾爆出家暴醜聞的後場新星小波特重返NBA。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

2019年首輪後衛小波特(Kevin Porter Jr.)2022年曾獲火箭4年6300萬美元續約，卻在2023年休賽季爆出家暴前女友、WNBA女神凱斯蕾(Kysre Gondrezick)的醜聞，被火箭交易到雷霆後遭釋出，不過他憑藉今年4、5月在希臘聯賽的出色表現，贏得快艇的青睞，正式重返NBA。

現年24歲的小波特2022年效力火箭期間，曾在比賽中與教練團發生口角，憤而直接走人，傳出有「憤怒管理」問題，但休士頓看重他的天賦，在2022年以4年6300萬美元與他續約，他2022-23賽季場均能砍19.2分、4籃板、5.3助攻，外帶1.4抄截，是火箭極力培養的後場新星。

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沒想到2023年休賽季期間，小波特卻因涉嫌毆打前女友凱斯蕾，導致對方臉部多處瘀青、頸骨骨折，右眼也遭到割傷而遭到逮捕，火箭也果斷「放生」，火速將他交易到雷霆，隨後他遭到奧克拉荷馬釋出。

在NBA面臨無球可打的小波特，今年4月轉戰希臘聯賽，他的好表現成功吸引多支NBA球隊的目光，最終他選擇了快艇，雙方簽下2年合約。不過《CBS體育》記者昆恩(Sam Quinn)並不看好這筆簽約，直言除了場外問題，小波特是一個低效率的進攻手，且不擅長防守。