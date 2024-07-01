勇士釋出「控球之神」保羅清薪資空間　湖人、快艇準備搶人？

▲勇士裁掉保羅（右）。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

勇士將決定是否保障「控球之神」保羅(Chris Paul)下季3000萬美元薪資日期，延後到台灣時間7月1日自由市場開市這天，原本希望替他找尋合適的新東家，不過最終將他釋出，以清出薪資空間，39歲的保羅成為自由球員，先前曾傳出洛城雙雄湖人、快艇可能會對他有興趣。

根據《ESPN》權威記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)的消息，勇士已經與去年夏天才交易網羅的「控球之神」保羅分道揚鑣，決定不執行他下季3000萬美元的球隊選項，這位39歲資深控衛恢復自由身，灣區則藉此獲得1280萬美元的中產特例。

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擁有19年NBA資歷的「控球之神」保羅，2023-24賽季出乎眾人意料轉戰勇士，稱職扮演第2陣容領袖，並在灣區一哥柯瑞(Stephen Curry)缺陣時扛起先發主控的重任，他上季場均上場26.4分鐘，能貢獻9.2分、6.8助攻和3.9籃板，三分球命中率達37.1%。

NBA名記者史坦日前曾報導，如果勇士放走保羅，洛城雙雄湖人、快艇可能都會對恢復自由身的「控球之神」有興趣，「保羅希望盡可能離他的洛杉磯的家人更近，這是眾所周知的事。但據我所知，儘管保羅和詹姆斯之間的友誼已被廣泛報導，湖人內部對將他延攬到陣中的意見並不一致。」