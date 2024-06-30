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勇士延長賽再見安！　海盜「火球男」查普曼破左投後援最多K

實習記者李立祥／綜合報導

海盜與勇士今天（30日）進行系列賽第2戰，雙方上演投手戰，直到延長賽勇士杜瓦爾（Adam Duvall）才用再見安拿下勝利。而海盜36歲「火球男」查普曼（Aroldis Chapman）今天登板1局飆2K，以1197成為史上最多三振的後援左投。

本場雙方投手表現精彩，勇士王牌左投弗萊德（Max Fried）繳出主投6局失1分，4次三振的成績；海盜則派出「狀元」斯肯斯（Paul Skenes），他僅在首局被凱蘭尼奇（Jarred Kelenic）敲出陽春砲，主投6局失1分，9次三振。

9局下雙方以1比1平手，海盜派出查普曼，希望他能將戰線拖至延長賽，他也不負眾望，1出局一壘有人的情況下，用滑球將打者德阿諾德（Travis d'Arnaud）三振出局，追平華格納（Billy Wagner）所保持的1196次大聯盟後援左投三振紀錄，對決下一棒的莫菲（Sean Murphy）則用103英里（約166公里）的速球將他三振，正式成為大聯盟後援左投三振紀錄保持人。

10局進入突破僵局制，海盜上個半局無功而返，下個半局海盜牛棚投手尼古拉斯（Kyle Nicolas ）只投2球就遭杜瓦爾擊出再見安打，勇士2比1贏下比賽，系列賽贏得2勝。

▲勇士杜瓦爾（Adam Duvall）敲出再見安打。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士杜瓦爾（Adam Duvall）敲出再見安打。（圖／達志影像／美聯社）

賽後，查普曼對於破紀錄表示，「這是多年來辛苦努力比賽的結果，感謝上帝讓我能實現這樣的里程碑。」他也表示，「我還沒檢查我的手機，但我很確定有很多訊息，因為我的手機一直在震動，我很確定是我家人傳的。」

目前救援投手三振榜單排名第1的是威漢（Hoyt Wilhelm）1363次，第2是戈沙基（Goose Gossage）1340次，第3是現役選手金柏瑞（Craig Kimbrel）1236次，第4是史密斯（Lee Smith）1225次，接下來是查普曼的1197次。

▲海盜查普曼（Aroldis Chapman）達成生涯第1197K，成為大聯盟後援左投紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲海盜查普曼（Aroldis Chapman）達成生涯第1197K，成為大聯盟後援左投紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球海盜勇士

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