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大谷炸裂26轟！延長賽遭敬遠隊友發威　巨人一瀉千里遭道奇狠踢

記者簡名杉／綜合報導

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

洛杉磯道奇今(30)日於客場踢館「世仇」舊金山巨人，道奇雖然一度藉由超級球星大谷翔平的賽季第26轟取得領先，但雙方此後陷入纏鬥，一路鏖戰到延長賽，10局雙方各打下1分延續到第11局，而道奇打線也在那時甦醒，首棒大谷雖遭敬遠，不過後續全隊共敲出五支安打、一支高飛犧牲打，狂灌7分，終場以14比7踢走巨人。

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主場的巨人隊，首局首棒打者索勒(Jorge Soler)就擊出長打站上得點圈，並藉由拉莫斯(Heliot Ramos)的高飛犧牲打先馳得點，但道奇馬上在2局上靠著羅哈斯(Miguel Rojas)於得點圈有人時的適時安打，將比數扳平。

大谷翔平於3局上掃出單月第12轟，幫助道奇隊打下超前分，然而3局下巨人展開猛攻，單局2次保送以及4支安打，猛灌4分，同時也將道奇王牌投手葛拉斯諾(Tyler Glasnow)打退場，此役他僅投3局就被狂敲7支安打，失掉5分統統都是自責分。

道奇在4局上馬上反擊，帕黑斯(Andy Pages)透過保送上壘後，隊友連續3支安打先追回2分，接著大谷也選到保送，將壘包填滿，此時捕手史密斯(Will Smith)敲出適時安打追平，下一棒弗里曼(Freddie Freeman)選到單局道奇隊第三次保送，擠回道奇超前分，道奇單局同樣回敬4分。

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

落後1分的巨人，5局上半靠著威斯利(Brett Wisely)在得點圈有人時的適時安打，雙方再度戰平，接著兩隊都沒能率先攻下超前分，一路鏖戰到延長賽。

突破僵局制的延長賽10局上半，道奇隊藉由羅哈斯敲出單場比賽第三支安打，打回此役第3分打點，為道奇打下超前分，下半局道奇推出此役第8任投手哈德森(Daniel Hudson)關門，但他卻遭代打的維拉(David Villar)掃出長打，雙方再度形成平手。

哈德森隨後又接連投出保送、被敲出內野安打，使得巨人攻佔滿壘，道奇此時擺出內野「五人陣」，防堵再見分，哈德森也及時回穩，送出三振後，讓查普曼(Matt Chapman)擊出本壘後方沖天炮，將戰線拉到第11局。

11局上半，巨人不給道奇首棒打者大谷翔平打擊機會，故意四壞球敬遠，史密斯這時掃出一支中左外野方向長打，一舉送回壘上兩位跑者，弗里曼接著再補上左外野方向二壘安打，將領先擴大到3分，後續道奇打線再連擊出三支安打、一支高飛犧牲打，單局狂灌7分大局，穩穩鎖定勝局。

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

大谷翔平本場比賽共站上打擊區6次，其中4個打數敲出1支安打，是他本季第26轟，也是6月單月第12轟，帶有1分打點，另外還有包含一次敬遠的2次四壞球保送、跑回2分得分，賽後打擊三圍上升到.321/.405/.645。

關鍵字： 大谷翔平道奇巨人MLB

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