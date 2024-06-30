比賽一度因下冰雹中斷　德國2比0力退丹麥闖歐國盃8強

▲穆夏拉（Jamal Musiala）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年歐洲國家盃今天（30日）進入16強淘汰賽，第二戰由東道主德國出戰「童話王國」丹麥隊，本場比賽雙方鏖戰到下半場才分出勝負，德國先是靠著罰球先馳得點，緊接著21歲小將穆夏拉（Jamal Musiala）第68分鐘再踢進個人本屆賽會的第3球，助隊擴大領先優勢，最終德國就以2比0擊敗丹麥，挺進8強。

開賽第3分鐘，地主德國發動角球攻勢，中後衛施洛特貝克（Nico Schlotterbeck）頭槌破網，無奈隨後裁判判定隊長京多安（Ilkay Gundogan）妨礙丹麥守門員守備，犯規進球無效，德國空歡喜一場。

上半場前35分鐘德國進攻都優於丹麥，數次危險進攻都造成對手不小防守壓力，然而第37分鐘球場卻下冰雹雷雨，雨勢過大也讓比賽中斷20分鐘，恢復開踢後丹麥也開始掌握進攻主動權，前鋒霍伊倫德（Rasmus Højlund）的一記強勁射門被德國門將諾伊爾（Manuel Neuer）飛身撲球守住，嚇出地主球迷不少冷汗，上半場結束前雙方都沒能取得進球，以0比0進入下半場。

下半場第48分鐘客隊丹麥發動攻勢，安德森（Joachim Andersen）在亂軍中起腳射門，球應聲入網得分，無奈裁判透過VAR判定越位在先，丹麥進球無效。第53分鐘德國展開反擊，在一次射門中由於丹麥安德森的手碰到球，德國獲得點球機會，哈弗茨（Kai Havertz）將球射往球門的右下角，球應聲破網，幫助德國在第53分鐘先以1比0突破僵局。

第68分鐘德國再度開啟進攻，施洛特貝克長傳到前場後，穆夏拉接到球，盤球後直接射門，德國再次破網得分，將領先優勢擴大到2比0。比賽後段丹麥明顯氣力放盡，即便換人後也不見成效，終場德國就以2比0戰勝丹麥，搶下8強的晉級門票，8強對手將是英格蘭與斯洛伐克之間的勝方。

「我們踢了一場超級比賽，今天我們又迎來了瘋狂球迷。」德國後衛施洛特貝克賽後難掩喜悅說道，「我們在踢球，我們在踢球，這就是足球最美麗的地方。」