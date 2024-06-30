爆冷踢下「衛冕軍」！瑞士相隔31年再擊敗義大利叩關歐國盃8強

▲歐國盃16強瑞士爆冷淘汰「衛冕軍」義大利。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

2024歐洲國家盃足球錦標賽16強淘汰賽於今(30)日凌晨開踢，首戰由瑞士與「衛冕軍」義大利正面交鋒，瑞士此役「強攻」，整場把衛冕軍壓著打，於上半場結束前率先破門，下半場開賽30秒再踢進第二球，而義大利則無法踢出有效反擊，最終瑞士以2比0踢下義大利，相隔31年、自1993年世界盃之後，瑞士再度擊敗義大利。

「衛冕軍」義大利以1勝1敗1和、B組第二名之姿晉級，瑞士則是以1勝2和戰績，名列A組第二名，此役瑞士掌控控球權，全場嘗試16次射門，其中4次射正，踢進2球，而義大利全場則僅有9次射門嘗試，只有1次射正，沒有任何進球，完全被瑞士的防守牢牢拿捏。

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本場比賽展現進攻侵略性的瑞士，於上半場36分21秒時，靠著效力義甲聯賽波隆那的中場弗魯勒(Remo Freuler)於中路突破接獲左邊隊友傳球，左腳直接起射射門破網，為瑞士首開紀錄。

下半場瑞士持續掌控節奏，開賽30秒就由中場巴爾加斯(Rubén Vargas)在左邊禁區無人看守的情況之下起腳射門，他也成功用這記右腳射門為瑞士取得2顆球的領先優勢，而「衛冕軍」則數度反攻都未果，最終黯然吞下敗仗，止步16強。

▲歐國盃16強瑞士爆冷淘汰「衛冕軍」義大利。（圖／達志影像／美聯社）

談到這場相隔31年的勝利，瑞士中場里德勒(Fabian Riedler)坦言，「我們從第一秒鐘就展現出我們想贏的決心，我們展現出難以置信的精神，每個人都很高興，也都為了彼此奮戰。」

瑞士主帥亞金(Murat Yakin)則直言，「足球帶給了我們在生活中這麼多東西，我不知道該如何回報足球所帶給我的生活以及一切，我將永遠記住今晚！」