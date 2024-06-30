運動雲

>

爆冷踢下「衛冕軍」！瑞士相隔31年再擊敗義大利叩關歐國盃8強

▲歐國盃16強瑞士爆冷淘汰「衛冕軍」義大利。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐國盃16強瑞士爆冷淘汰「衛冕軍」義大利。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

2024歐洲國家盃足球錦標賽16強淘汰賽於今(30)日凌晨開踢，首戰由瑞士與「衛冕軍」義大利正面交鋒，瑞士此役「強攻」，整場把衛冕軍壓著打，於上半場結束前率先破門，下半場開賽30秒再踢進第二球，而義大利則無法踢出有效反擊，最終瑞士以2比0踢下義大利，相隔31年、自1993年世界盃之後，瑞士再度擊敗義大利。

「衛冕軍」義大利以1勝1敗1和、B組第二名之姿晉級，瑞士則是以1勝2和戰績，名列A組第二名，此役瑞士掌控控球權，全場嘗試16次射門，其中4次射正，踢進2球，而義大利全場則僅有9次射門嘗試，只有1次射正，沒有任何進球，完全被瑞士的防守牢牢拿捏。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本場比賽展現進攻侵略性的瑞士，於上半場36分21秒時，靠著效力義甲聯賽波隆那的中場弗魯勒(Remo Freuler)於中路突破接獲左邊隊友傳球，左腳直接起射射門破網，為瑞士首開紀錄。

下半場瑞士持續掌控節奏，開賽30秒就由中場巴爾加斯(Rubén Vargas)在左邊禁區無人看守的情況之下起腳射門，他也成功用這記右腳射門為瑞士取得2顆球的領先優勢，而「衛冕軍」則數度反攻都未果，最終黯然吞下敗仗，止步16強。

▲歐國盃16強瑞士爆冷淘汰「衛冕軍」義大利。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐國盃16強瑞士爆冷淘汰「衛冕軍」義大利。（圖／達志影像／美聯社）

談到這場相隔31年的勝利，瑞士中場里德勒(Fabian Riedler)坦言，「我們從第一秒鐘就展現出我們想贏的決心，我們展現出難以置信的精神，每個人都很高興，也都為了彼此奮戰。」

瑞士主帥亞金(Murat Yakin)則直言，「足球帶給了我們在生活中這麼多東西，我不知道該如何回報足球所帶給我的生活以及一切，我將永遠記住今晚！」

關鍵字： 瑞士義大利歐國盃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／大谷再炸裂！6月狂掃11轟　本季第26轟出爐

快訊／大谷再炸裂！6月狂掃11轟　本季第26轟出爐

詹皇正式跳出合約！願降薪續約迎第3巨頭　K湯有興趣前進湖人

詹皇正式跳出合約！願降薪續約迎第3巨頭　K湯有興趣前進湖人

為洛城拚總冠軍　羅素6億台幣續留湖人

為洛城拚總冠軍　羅素6億台幣續留湖人

陳文杰、王柏融轟垮樂天　台鋼寫新球隊首半季最多勝

陳文杰、王柏融轟垮樂天　台鋼寫新球隊首半季最多勝

3年52億元！　美媒：詹姆斯將與湖人簽新合約

3年52億元！　美媒：詹姆斯將與湖人簽新合約

勇士3巨頭即將解體！湯普森心已冷　美媒：灣區願先簽後換

勇士3巨頭即將解體！湯普森心已冷　美媒：灣區願先簽後換

台鋼選秀前已瞭解規章　吳念庭上半季出賽沒爭議

台鋼選秀前已瞭解規章　吳念庭上半季出賽沒爭議

「知道投手不能投壞球」　戴培峰再見安：運氣比較好

「知道投手不能投壞球」　戴培峰再見安：運氣比較好

大聯盟最新打者實力榜公布！　大谷狀態極佳升至第2

大聯盟最新打者實力榜公布！　大谷狀態極佳升至第2

富邦保持延長賽最佳戰績　鋒總：大家都表現很好

富邦保持延長賽最佳戰績　鋒總：大家都表現很好

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

熱門新聞

快訊／大谷再炸裂！6月狂掃11轟　本季第26轟出爐

詹皇正式跳出合約！願降薪續約迎第3巨頭　K湯有興趣前進湖人

為洛城拚總冠軍　羅素6億台幣續留湖人

陳文杰、王柏融轟垮樂天　台鋼寫新球隊首半季最多勝

3年52億元！　美媒：詹姆斯將與湖人簽新合約

勇士3巨頭即將解體！湯普森心已冷　美媒：灣區願先簽後換

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷再炸裂！本季第26轟出爐

2詹皇願降薪續約迎第3巨頭　K湯有興趣

3為洛城拚冠軍　羅素6億台幣留湖人

4陳文杰、王柏融轟垮　台鋼最多勝

53年52億元！　美媒：詹姆斯將與湖人簽新合約

最新新聞

1小葛雷諾開轟助藍鳥9比6擊敗洋基

2巴西4比1擊敗巴拉圭收美洲盃首勝

3快艇喬治投身自由市場！將與3隊面談

4瑞士相隔31年再擊敗義大利叩關歐國盃8強

5勇士3巨頭即將解體！湯普森心已冷

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

挺身反東奧正名公投　周天成：每票關乎所有體育人未來

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

每場都當成最後一戰來拚！　雷千瑩談射箭隊換血是好現象

大谷翔平開轟老東家　締造30隊全敲安紀錄

大谷翔平本季第24轟　生涯擊球初速「最慢轟」

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366