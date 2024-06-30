勇士3巨頭即將解體！湯普森心已冷　美媒：灣區願先簽後換

▲勇士3巨頭左起湯普森、柯瑞、格林即將拆夥。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

根據《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)的消息，勇士已準備在自由市場失去4冠核心湯普森(Klay Thompson)，雙方近期幾乎零溝通，灣區也沒提出報價，K湯感受不到勇士真心希望他回歸，「雙方都認為他們共事的13年時光已結束。」

湯普森過去13年生涯都在灣區度過，他與柯瑞(Stephen Curry)、格林(Draymond Green)攜手贏得4座總冠軍，但續約談了1年依舊無果，他身上的5年合約馬上就要到期。《The Athletic》指出，這近2周的時間，K湯與勇士幾乎沒有任何溝通，灣區也沒提出報價，「這將是傳奇王朝和其中一位傳奇球員之間預期的分手。」

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《The Athletic》報導，湯普森感受不到勇士真心希望他回歸，「這位5屆全明星後衛決心在生涯第14季找尋新東家，雙方都認為他們一起共事的13年時光已告終。」

▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

考慮到湯普森對灣區王朝的意義，這次「分手」對聯盟來說將是極大的震撼。不過《The Athletic》提到，這個趨勢已經持續了好幾個賽季，他的續約談判停滯不前，在隊上的角色發生變化，球隊未能進入季後賽，勇士選進可能取代他的新秀，如穆迪(Moses Moody,)和波傑姆斯基(Brandin Podziemski)，2年前還續約了普爾(Jordan Poole)，不過普爾去年遭到交易。

這種情況一直持續到今夏，勇士嘴巴上說想留下湯普森，卻表明必須在「合適的價格」下。灣區「冷處理」K湯的續約，最近積極追求快艇頂尖搖擺人喬治(Paul George)，不過喬治今(30)日已正式跳脫合約，將進入自由市場，灣區缺乏薪資空間，等同於已退出喬治爭奪戰。

聯盟消息來源點名，湖人、快艇隊和獨行俠，以及多支擁有薪資空間的隊伍都對湯普森很感興趣。其中獨行俠能開出1290萬美元的中產特例，詹姆斯(LeBron James)若願降薪，湖人也有能力給出這樣的合約，傳出勇士願意先簽後換來幫助K湯盡可能提高潛在的收入。

▲勇士柯瑞、湯普森。（圖／達志影像／美聯社）