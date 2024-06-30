詹皇正式跳出合約！願降薪續約迎第3巨頭　K湯有興趣前進湖人

▲湖人詹姆斯、勇士湯普森。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯(LeBron James)的經紀人保羅(Rich Paul)台灣時間今(30日)早告訴《ESPN》，詹皇已正式拒絕下季5140萬美元(約16.7億台幣)的球員選項，將與湖人談新合約，若是能迎來一位具有影響力的球員，他願意配合降薪；報導指出，詹皇願為了3名球星這麼做，其中就包含勇士神射湯普森(Klay Thompson)。

詹姆斯已正式跳出合約，不過他不打算進入自由市場，將與湖人商談續約。受限於38歲條款，詹皇無法簽下超過3年的合約，《ESPN》記者麥克曼明(Dave McMenamin)日前曾報導，湖人願提供他3年1.62億美元(52.6億台幣)的頂薪合約，這將成為詹皇生涯得到的最大合約。

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不過詹姆斯的經紀人保羅今早告訴《ESPN》，這位39歲天王願與球隊合作，讓湖人能添加一名具影響力的球星，「他優先考慮的是提升陣容，他堅決表示將竭盡所能幫助球隊改善陣容。」

▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

麥克曼明指出，讓詹姆斯願意「降薪」的球星有3人，包括傳出可能與快艇重新簽約的3屆得分王哈登(James Harden)、離隊機率很高的勇士神射湯普森以及立陶宛長人瓦倫修納斯(Jonas Valanciunas)。

名記者海恩斯(Chris Haynes)進一步報導，為了讓湖人獲得全額中產特例，詹姆斯下季必須降薪約1600萬美元(約5.2億台幣)，而詹皇這麼做是為了讓球隊能簽下一位全明星球員，或至少必須接近全明星等級的新援，也就是這位球星也必須接受「降薪」，願意領全額中產特例入隊，此事才可能成真。

據湖人記者透納(Brad Turner)掌握的消息，湯普森對回到自己成長的地方洛杉磯，並與天王詹姆斯聯手很感興趣，當然這位4冠神射前進湖人的前提是詹皇續約留隊，K湯計畫與湖人及獨行俠會談。

▲湖人詹姆斯、勇士湯普森（左）。（圖／CFP）