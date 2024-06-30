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維尼修斯梅開二度領銜　巴西4比1痛宰巴拉圭奪勝

▲巴西主將維尼修斯（Vinicius Jr）。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西主將維尼修斯（Vinicius Jr）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024美洲盃D組第二輪，今天（29日）由「森巴軍團」巴西迎戰巴拉圭，巴西靠著主將維尼修斯（Vinicius Jr）上半場就梅開二度的好表現下，早早奠定勝基，終場就以4比1擊垮巴拉圭。賽後巴西目前積分4分排名小組第二，為晉級資格打下了基礎。

巴西隊在上半場第28分鐘因為巴拉圭球員手球而獲得點球機會，但沒想到帕奎塔（Lucas Paquetá）射失罰球，好在第35分鐘帕奎塔將功贖罪，在一次進攻回合中助攻給維尼修斯，後者起腳射門得分，幫助巴西先馳得點取得1比0領先。

第43分鐘，巴西攻勢再起，吉馬良斯（Bruno Guimarães）射門擊中橫樑後薩維奧（Sávio）持球把握機會，成功射門幫助球隊取得2比0領先，傷停補時45＋5分鐘維尼修斯錦上添花，踢進單場第二顆進球，梅開二度的瘋狂表現讓巴西在上半場就將領先優勢擴大至3比0。

下半場第48分鐘，沉寂已久的巴拉圭展開進攻，阿爾德雷特（Omar Federico Alderete）踢進一記精彩遠射，巴拉圭扳回一球，無奈巴西在第68分鐘因為羅梅羅（Matías Nicolás Rojas Romero）的手球再次獲得點球機會，帕奎塔彌補了上半場射失的罰球，成功幫助巴西取得三球領先，終場巴西就以4比1擊敗巴拉圭，收下美洲盃小組賽首勝。

「今天，維尼修斯踢了一場幾乎完美的比賽，」巴西主帥多里瓦爾（Dorival Júnior）賽後不忘盛讚子弟兵，「他們永遠充滿活力」。

關鍵字： 足球美洲盃巴西巴拉圭維尼修斯

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