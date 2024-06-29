狄亞茲連20場敲安破隊史紀錄！　光芒3比1擊敗國民

Save that baseball! Yandy Diaz's 20-game hit streak is a Rays franchise record! pic.twitter.com/RtG5VfR67y — Rays Radio (@RaysRadio) June 28, 2024

▲光芒狄亞茲（Yandy Díaz）連續20場敲安，打破隊史紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

光芒今（29日）與國民進行系列賽首戰，光芒靠著希瑞（Jose Siri）單場雙響砲助威，終場以3比1獲勝。而光芒陣中狄亞茲（Yandy Díaz）在3局下敲出中外野安打，將連續安打紀錄延長至20場，打破了自2009年以來由巴列特（Jason Bartlett）保持的光芒隊史紀錄。

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Make it double digit dingers for Jose Siri in 2024. pic.twitter.com/4udiJlknsO — Tampa Bay Devil Rays (@RaysBaseball) June 28, 2024

希瑞2局下陽春砲，幫助光芒先馳得點；3局下佩瑞德茲（Isaac Paredes）適時安打帶回1分打點；6局下希瑞再度開轟，幫助球隊獲得3比0領先。

Jose Siri homers for the second time tonight! pic.twitter.com/CSB3PwW1dC — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) June 29, 2024

7局上國民把握光芒牛棚投手凱利（Kevin Kelly）狀況不穩，靠著長打、盜壘、失誤，攻下本場第1分，但之後又因為阿布拉姆斯（CJ Abrams）盜壘失敗，結束這一局。」

而狄亞茲在本場達成連續20場敲安，打破隊史紀錄，對此狄亞茲表示，「這是一種美妙的感覺，你總是想打破一些紀錄，當你打破這樣的紀錄時，你必須慶祝一下。」

光芒總教練凱許（Kevin Cash）也給他讚賞，「恭喜他，這真是太棒了，能在光芒歷史上獨占鰲頭確實很特別。當然，也恭喜巴列特，我們都為狄亞茲感到非常激動。」

光芒先發艾弗林 （Zach Eflin）表現出色，主投6局無失分，並投出6次三振，他也盛讚狄亞茲，「他真的很棒，他不僅是一名出色的棒球員，還是一個很好的人，所以很容易為他這樣的成就感到高興。」

狄亞茲開季表現不佳，5月初打擊率僅0.211，但在這段連續安打的過程中，他找回了手感。自6月8日對金鶯敲出安打以來，他的打擊率從0.243提高到0.274，攻擊指數也從0.669提高到0.721。近20場，狄亞茲的打擊率為0.360，包括3支全壘打、3支二壘安打和11分打點，

光芒原本是唯一沒有球員創造20場以上連續安打紀錄的大聯盟球隊，但今天狄亞茲成功破除這項尷尬紀錄。