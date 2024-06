狄亞茲連20場敲安破隊史紀錄！　光芒3比1擊敗國民

Save that baseball! Yandy Diaz's 20-game hit streak is a Rays franchise record! pic.twitter.com/RtG5VfR67y

▲光芒狄亞茲(Yandy Díaz)連續20場敲安,打破隊史紀錄。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者李立祥/綜合報導

光芒今(29日)與國民進行系列賽首戰,光芒靠著希瑞(Jose Siri)單場雙響砲助威,終場以3比1獲勝。而光芒陣中狄亞茲(Yandy Díaz)在3局下敲出中外野安打,將連續安打紀錄延長至20場,打破了自2009年以來由巴列特(Jason Bartlett)保持的光芒隊史紀錄。

Make it double digit dingers for Jose Siri in 2024. pic.twitter.com/4udiJlknsO