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「在統一真的很幸福」凃壯勳仍選擇離開：還有其他夢

▲▼ 凃壯勳 。（圖／記者王真魚攝）

▲凃壯勳 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／高雄報導

在統一獅效力19年的凃壯勳，新球季將轉戰新軍台鋼雄鷹，擔任二軍捕手教練一職。他透露，這個決定來自於去年聖誕節與南英商工老隊友的一次聚會。

「去年聖誕節和林泓育、陳江和、劉育辰還有許峰賓等南英校友聚會時，小胖（林泓育）提到我以前守備不錯，認為我可以往這方面發展。」凃壯勳回憶轉隊契機時說道。

過去在統一獅，凃壯勳主要擔任體能教練，「我也不想因為自己想當捕手教練，而擠掉別人。去年在二軍協助體能教練期間，讓他對人生規劃有了新想法，「之前在一軍時，雖然有戰績壓力，但依舊保有衝勁，也很有信心想幫助球員，但在二軍就是協助角色，跟想要的目標越來越遠。」

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正當凃壯勳思考未來時，台鋼拋出橄欖枝。「剛好台鋼一直沒有二軍捕手教練，某位學弟引薦，加上小胖他們都很鼓勵我去挑戰。」獅隊二軍總教練劉育辰也鼓勵他，現在看到一個機會，就看自己要不要。

「在統一獅真的很幸福，薪水不錯又離家近，連太太都曾問我，在統一這麼好，為什麼想去別的地方？」但凃壯勳心中有更大的夢想，「假如我能跳脫舒適圈，把國外所學帶回來，看到年輕新秀慢慢進步，心裡會很開心。」

去年休季，凃壯勳還與林泓育前往日本，拜訪「完美接球捕手」綠川大陸的訓練中心學習。他透露今年球季結束後還會再去，「除了接球，還有擋、傳以及肌力訓練，希望能學習每個項目，這次會拉長到4到5天，看看誰要一起去。」
 

關鍵字： 凃壯勳統一獅台鋼雄鷹捕手教練捕手技巧

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