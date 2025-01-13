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王柏融續任台鋼隊長　寫下「順利」願望！全隊往勝利邁進

▲▼ 王柏融 。（圖／記者王真魚攝）

▲王柏融 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／高雄報導

台鋼雄鷹今天在高雄國慶青埔棒球場舉行2025年球季開訓儀式，由王柏融續任隊長，新年願望寫下「順利」，盼球隊各方面都能順利。他也強調，會帶領全隊秉持永不放棄的精神全力以赴，為球迷創造榮耀時刻。

「很榮幸2025再次以隊長身份和大家一起迎接新球季的開始。」王柏融在開訓儀式上表示，從今天起是全新的挑戰，也是充滿希望的一年。他相信每位球員都能全力以赴，不只為了個人成績，更是為了支持球隊的球迷。

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回顧去年球季，王柏融坦言雖然結果不如預期，但球隊在困境中凝聚了更多力量。「有熱愛球迷的支持與信任，是我們朝目標前進的最大動力。」他承諾今年將帶領台鋼所有球員繼續拚戰，力求每場比賽都有好表現。

對於球隊第二年的發展，王柏融表示，「大家都已經在一軍出賽過一年，相信對這生態節奏更熟悉，今年春訓大家更知道該加強什麼。」他也提到，球隊給予球員很大的發展空間，期許年輕選手不要害怕失敗，盡力去表現。

談到休賽季備戰，王柏融指出球員們除了參與秋訓外，也都有自行找訓練師加強投打訓練，相信能順利銜接新賽季。作為指標球員，他強調，「先把自己做好，讓學弟看到學長做什麼，這比較重要，希望今年球季身體、比賽都能往勝利方向前進。」
 

關鍵字： 王柏融台鋼雄鷹2025球季開訓儀式榮耀

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