運動雲

>

活塞菜鳥好大的口氣！直言會扭轉球隊「常敗」刻板印象

▲活塞菜鳥霍蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

▲活塞菜鳥霍蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

上賽季的聯盟爐主底特律活塞，在今年的NBA選秀會只抽中第五順位，而他們也用這支籤，摘下了在G聯盟引爆者隊效力的潛力新星霍蘭德(Ron Holland)，而這位菜鳥還沒披上活塞戰袍就自信爆棚，更直言會改變大家對活塞總是在輸球的「刻板印象」！

霍蘭德來自於德州的鄧肯維爾高中，高中最後一個賽季平均能拿下20.3分、10.1籃板、2.4助攻、2抄截以及0.6次火鍋，並憑藉著這樣的表現拿下了該年的年度德州青年籃球員，還吸引了包含阿肯色大學、肯塔基大學、曼菲斯大學以及UCLA等名校開出全額獎學金招募，但他卻選擇加入發展聯盟的引爆者隊，提前進入職業賽場「掏金」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

身高6呎8吋(約203公分)的霍蘭德，今年賽季他在引爆者隊的例行賽共打了14場比賽，平均33.6分鐘的上場時間，能斬獲20.6分、6.6籃板、3.2助攻、2.5次抄截，投籃三圍是44.3%/24.0%/75.7%。

充滿自信的霍蘭德被選中之後，馬上自比四位NBA學長為模板，他希望自己能跟布里吉斯(Mikal Bridges)一樣，每戰防守對方的得分箭頭，並在球隊需要時跳出來得分，他也希望能跟今年的總決賽MVP布朗(Jaylen Brown)一樣，時時刻刻不斷進步，最後他強調期盼自己在防守端上能跟哈樂戴(Jrue Holiday)與麥丹尼爾斯(Jaden McDaniels)兩位防守大鎖看齊。

雖然活塞是上賽季全聯盟的「爐主」，然而霍蘭德強調，自己希望能幫球隊改變現狀，希望能改變大家對於活塞總是在輸球的「刻板印象」，他認為自己是改變這種情況的重要因子，「我真的很想贏，也已經迫不及待到那邊開始訓練了！」

關鍵字： 活塞NBA霍蘭德

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

詹皇睡了新隊友媽媽？愛妻轉發地獄哏狂笑　1天破700萬人查看

詹皇睡了新隊友媽媽？愛妻轉發地獄哏狂笑　1天破700萬人查看

台鋼只挑6人「不為選而選」　洪總有聽說富邦要張奕

台鋼只挑6人「不為選而選」　洪總有聽說富邦要張奕

都穿兄弟風衣練習　徐紹予可惜沒跟王柏融當隊友

都穿兄弟風衣練習　徐紹予可惜沒跟王柏融當隊友

日職兩隊有興趣　張宥謙喜歡統一獅：2年搶下先發輪值

日職兩隊有興趣　張宥謙喜歡統一獅：2年搶下先發輪值

富邦悍將下半季不讓了！林華韋：張奕扛中繼　張育成7月初返台

富邦悍將下半季不讓了！林華韋：張奕扛中繼　張育成7月初返台

樂天首輪選張趙紘關鍵「力量僅次於張育成」　第四輪有驚喜

樂天首輪選張趙紘關鍵「力量僅次於張育成」　第四輪有驚喜

中華職棒35年選秀會51人中選！兄弟狂選11人6隊最多

中華職棒35年選秀會51人中選！兄弟狂選11人6隊最多

陳聖平感謝統一獅　蘇泰安：盡快完成合約

陳聖平感謝統一獅　蘇泰安：盡快完成合約

大聯盟最新打者實力榜公布！　大谷狀態極佳升至第2

大聯盟最新打者實力榜公布！　大谷狀態極佳升至第2

看好許庭綸成為兄弟看板球星　平野惠一選秀會特別嚴肅

看好許庭綸成為兄弟看板球星　平野惠一選秀會特別嚴肅

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

熱門新聞

詹皇睡了新隊友媽媽？愛妻轉發地獄哏狂笑　1天破700萬人查看

台鋼只挑6人「不為選而選」　洪總有聽說富邦要張奕

都穿兄弟風衣練習　徐紹予可惜沒跟王柏融當隊友

日職兩隊有興趣　張宥謙喜歡統一獅：2年搶下先發輪值

富邦悍將下半季不讓了！林華韋：張奕扛中繼　張育成7月初返台

樂天首輪選張趙紘關鍵「力量僅次於張育成」　第四輪有驚喜

讀者回應

﻿

熱門新聞

1詹皇睡了新隊友媽媽？妻轉發地獄哏狂笑

2台鋼只挑6人　洪總聽富邦要張奕

3穿兄弟風衣　徐紹予可惜沒王柏融

4日職兩隊有興趣　張宥謙喜歡統一

5悍將不讓了！林華韋：張育成將返台

最新新聞

1活塞菜鳥直言會扭轉球隊「常敗」刻板印象

2詹皇睡了新隊友媽媽？妻轉發地獄哏狂笑

3穿兄弟風衣　徐紹予可惜沒王柏融

4日職兩隊有興趣　張宥謙喜歡統一

5樂天選張趙紘關鍵　第四輪有驚喜

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

每場都當成最後一戰來拚！　雷千瑩談射箭隊換血是好現象

大谷翔平開轟老東家　締造30隊全敲安紀錄

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

街舞圈力挺！孫振忍傷跳進奧運　「想看霹靂舞在奧運能多嗨」

大谷翔平本季第24轟　生涯擊球初速「最慢轟」

蕭敬騰霸氣「包下大樓螢幕」　示愛老婆Summer：永遠是我的阿豬瓜♥

房仲介紹上海「樓梯間房」　廁所放床味道不浪費

《大熱門》高中正妹命危…車禍畫面曝光！擦撞婦人摔落遭轎車撞頭

男日本租行充忘歸還帶上機！ 回台衝超商試還成功：可以欸

落湯臘腸遇雷雨全濕 紅燈遇同款不孤單惹
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366