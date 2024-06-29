活塞菜鳥好大的口氣！直言會扭轉球隊「常敗」刻板印象

▲活塞菜鳥霍蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

上賽季的聯盟爐主底特律活塞，在今年的NBA選秀會只抽中第五順位，而他們也用這支籤，摘下了在G聯盟引爆者隊效力的潛力新星霍蘭德(Ron Holland)，而這位菜鳥還沒披上活塞戰袍就自信爆棚，更直言會改變大家對活塞總是在輸球的「刻板印象」！

霍蘭德來自於德州的鄧肯維爾高中，高中最後一個賽季平均能拿下20.3分、10.1籃板、2.4助攻、2抄截以及0.6次火鍋，並憑藉著這樣的表現拿下了該年的年度德州青年籃球員，還吸引了包含阿肯色大學、肯塔基大學、曼菲斯大學以及UCLA等名校開出全額獎學金招募，但他卻選擇加入發展聯盟的引爆者隊，提前進入職業賽場「掏金」。

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身高6呎8吋(約203公分)的霍蘭德，今年賽季他在引爆者隊的例行賽共打了14場比賽，平均33.6分鐘的上場時間，能斬獲20.6分、6.6籃板、3.2助攻、2.5次抄截，投籃三圍是44.3%/24.0%/75.7%。

充滿自信的霍蘭德被選中之後，馬上自比四位NBA學長為模板，他希望自己能跟布里吉斯(Mikal Bridges)一樣，每戰防守對方的得分箭頭，並在球隊需要時跳出來得分，他也希望能跟今年的總決賽MVP布朗(Jaylen Brown)一樣，時時刻刻不斷進步，最後他強調期盼自己在防守端上能跟哈樂戴(Jrue Holiday)與麥丹尼爾斯(Jaden McDaniels)兩位防守大鎖看齊。

雖然活塞是上賽季全聯盟的「爐主」，然而霍蘭德強調，自己希望能幫球隊改變現狀，希望能改變大家對於活塞總是在輸球的「刻板印象」，他認為自己是改變這種情況的重要因子，「我真的很想贏，也已經迫不及待到那邊開始訓練了！」