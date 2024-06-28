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看好許庭綸成為兄弟看板球星　平野惠一選秀會特別嚴肅

▲▼中華職棒新人球員選拔會，會後中信兄弟球團與獲選的球員合影。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼中華職棒新人球員選拔會，會後中信兄弟球團與獲選的球員合影。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼中華職棒新人球員選拔會，會後中信兄弟球團與獲選的球員合影。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊舒帆／台中報導

中信兄弟挑選平鎮高中外野手許庭綸當探花，總教練平野惠一給予高評價，「期待未來中信兄弟代表、看板球星。他在跑打守綜合能力都很高。」

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兄弟在選秀會上挑11輪好手，為6隊最多，平野惠一表示，「因為我們想要名單上有很多選手，應該每個球團都想要。」投手共選7人，平野惠一認為，「代表補強投手戰力，下半季是否能用上，還需要觀察。」

▲▼中華職棒新人球員選拔會，最終各隊選秀名單。（圖／記者湯興漢攝）

▲中華職棒新人球員選拔會，最終各隊選秀名單。（圖／記者湯興漢攝）

部分名單上的投手已經擁有成棒資歷，是否能成為即戰力？平野惠一認為，「這也是球團跟投手教練會一起討論，年齡層、戰力都需要討論。」

首輪挑選平鎮高中外野手許庭綸，讓兄弟外野手人才濟濟，平野惠一表示，「外野手是很多，還需要參考年齡層。今年有發生一情況是，宋晟睿受傷後，缺少做為岳政華替補的人選，當然像是劉貴元等都很努力，今年傷兵比較多，所以覺得外野手是一大目標，評價也很好。」

選秀會上特別嚴肅，平野惠一受訪後說，「今天的回答比較沒有那麼有趣。因為我們有很強烈的責任感，這些球員會交到球團手上，對這些球員教練、父母也好，把教育棒子交給我們，所以有很大的責任感。」

▲▼中華職棒新人球員選拔會，中信兄弟第一輪指名選手許庭倫。（圖／記者湯興漢攝）

▲中華職棒新人球員選拔會，中信兄弟第一輪指名選手許庭綸。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼中華職棒新人球員選拔會，中信兄弟第九輪指名游竣峟。（圖／記者湯興漢攝）

▲游竣峟。（圖／記者湯興漢攝）
 

關鍵字： 中信兄弟選秀會探花平鎮高中外野手平野惠一

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