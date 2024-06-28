沒選張奕？兄弟首輪鎖定高中野手　劉志威：挑11輪符合預期

▲▼中華職棒新人球員選拔會，會後中信兄弟球團與獲選的球員合影。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊舒帆／台中報導

中信兄弟在中職選秀會上，首輪挑選平鎮高中隊長許庭綸，總計選11輪為6隊最多，領隊劉志威表示，第一輪一開始就設定野手，前四輪如願選到「兩投兩野」，選進7名投手也符合預期。

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許庭綸是本屆選秀評價最高的高中應屆畢業球員，在前兩順位確定旅外球員後，兄弟挑選他成為探花，在選秀前一度傳聞有意選擇前旅日投手張奕。對此，領隊劉志威表示，「其實一開始第一輪野手這環滿明確的，以前我們輪次在後面，好野手機會不高，前輪次有好的野手，所以野手為主。投手從第二輪或第三輪開始，這部分有較多的討論。」

兄弟第二輪挑選嘉義大學伍立辰、第三輪選北市大投手陳冠穎，第四輪選平鎮內野手徐紹予，第五輪候依序為投手劉亦智、投手鄧朝駿、捕手陳九登、投手朱宏樺、投手游竣䒴、投手林展樟、內野手黃霆杉。11輪合計7位投手、1位捕手、2位內野手、1位外野手。

劉志威表示，「我們今年本來就設定投手比較多，設定的人選後段輪次都還在，所以都選起來。這次選秀我們期待前面四輪，兩投兩野，結果也是如此，都滿符合預期。」

談到首輪許庭輪，劉志威說，「他是平鎮隊長，對比賽理解能力沒問題，表現也很全面，像這樣的選手，進職棒適應比較短，在職棒發揮比較長。有一些大學的球員，二軍調整一下，看是否有機會在下半季幫助球隊。」

▲▼中華職棒新人球員選拔會，會後中信兄弟球團與獲選的球員合影。（圖／記者湯興漢攝）