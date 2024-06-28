張奕與張育成同披悍將戰袍是緣分　「很期待一軍初登板」

▲▼中華職棒新人球員選拔會，富邦悍將第二輪指名選手張奕。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊舒帆／台中報導

2024中職新人選秀會28日登場，富邦悍將第二輪第一順位指名前日職投手張奕，下半季有機會與狀元郎張育成並肩作戰，他表示，「很期待一軍初登板。」

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身為唯一到場的旅外球員，張奕感受到關注度並表示，「很緊張，之前第一次參加日職選秀是非常緊張，這次以穩重的心情面對。」

即將以正式球員身份面對中職球季，張奕坦言，目前已經適應台灣的環境，富邦悍將每個打者都有很強的攻擊能力，他們做很多功課，跟張育成當隊友是緣分，陣中比較熟的同學是李宗賢，接下來把自己準備好，為球隊做出貢獻。

近一年來在台鋼二軍出賽，張奕坦言，「很感謝去年台鋼教練和領隊到日本看我比賽，也讓我這半年正常出賽，感謝台鋼球團，讓我有好的表現。」在二軍這段期間，與隊友建立很好的情誼，張奕坦言，沒辦法加入台鋼有點可惜，跟很多學長詢問中職經驗，也跟很多投手交流經驗，很感謝一路以來遇到的貴人，對我都很有幫助。

今年選秀特別有4位旅外球員一起參與選秀，能與張育成、吳念庭、陳聖平一起站在中職舞台，張奕坦言，「能一起為中職帶來不一樣的風潮，應該是中職的焦點，有很振奮的感覺。」