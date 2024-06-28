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林書豪批獎項票選「亂七八糟 」　PLG：聯盟合併後會反映

▲新北國王冠軍遊行，林書豪帶上愛犬一同慶祝。（圖／取自國王FB）

▲林書豪。（圖／翻攝自新北國王臉書）

文／中央社

台灣職籃P. LEAGUE+新北國王球星林書豪近日批評PLG年度獎項票選「亂七八糟 」，PLG聯盟今天表示，由於目前正處於聯盟合併、重整階段，後續將反映在相關制度上。

PLG本季票選飽受抨擊，先是出現單週最有價值球員（MVP）票選，由僅出賽1場、得0分的新北國王球員林力仁獲選，成為聯盟史上首位0分單週MVP，引發爭議，聯盟緊急修改投票機制，而球季結束後，林書豪日前在節目中也對年度獎項票選機制有意見。

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林書豪認為，今年年度獎項票選「亂七八糟 」，更以台北富邦勇士球員周桂羽為例，例行賽戰績第5名的球隊、場均不到8分的球員，卻能入選年度第一隊，他呼籲，聯盟投票機制必須更透明化，且須有問責機制。

▲新北國王林書豪。（圖／新北國王提供）

▲新北國王林書豪。（圖／新北國王提供）

參與投票、開票的台北市籃球記者聯誼會昨天發布聲明，強調一切都依聯盟規則進行，而林書豪稍早也在社群平台發文向媒體致歉，並稱願意和聯盟、媒體討論他對籃球界看法，期盼能一起將事情做得更好。

針對林書豪對年度獎項票選制度的想法，PLG聯盟表示，已經了解狀況，由於PLG、T1聯盟目前正處於合併、重整階段，這些問題未來都會反映在相關制度上。

根據PLG年度獎項票選規定，球員需出賽27場才具備候選資格，且年度MVP及年度洋將必須列入年度第一隊，同時還需考量前、後場人數（前3後2或是前2後3）及洋將人數限制。

關鍵字： PLG新北國王林書豪

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