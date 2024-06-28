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詹皇不排除等二兒子也進NBA　美媒幻想2年後父子3人聯手

記者游郁香／綜合報導

湖人準備以3年1.62億美元(52.6億台幣)的價碼與39歲天王詹姆斯(LeBron James)續約，確保他在洛城待到2026-27賽季結束。詹皇下季將聯手19歲的大兒子布朗尼(Bronny James)，他2年前受訪時曾說，不排除等二兒子布萊斯(Bryce James)也進入聯盟，美國媒體貼出父子3人一起披湖人戰袍的「幻想照」。

▲▼詹姆斯與二個兒子布朗尼、布萊斯。（圖／翻攝自IG／kingjames）

▲詹姆斯與二個兒子布朗尼、布萊斯。（圖／翻攝自IG／kingjames）

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詹姆斯的經紀人保羅(Rich Paul)已預告他今夏將投身自由市場，也就是他不會執行下季價值5140萬美元(約16.7億台幣)的球員選項。受限於38歲條款，詹皇無法簽下超過3年的合約，據《ESPN》記者麥克曼明(Dave McMenamin)的消息，湖人已備妥3年1.62億美元的頂薪合約，這將成為詹皇生涯得到的最大合約。

湖人今(28)日在第2輪選秀中以第55順位選走詹姆斯的大兒子布朗尼，幫助詹皇實現父子聯手的終極夢想。值得一提的是，詹皇2年前與兩個兒子一起登上《運動畫刊》封面時，曾坦承不只想與布朗尼聯手征戰NBA，甚至不排除等二兒子布萊斯也進入聯盟。

若詹姆斯今夏與湖人續約3年，他的新合約將在2026-27賽季到期，而他現年17歲的二兒子布萊斯最快2026年能投身NBA選秀，美國媒體《ClutchPoints》貼出一張父子3人一起身披湖人戰袍的「幻想照」，「湖人剛選了布朗尼，想像一下詹姆斯與他兩個兒子效力同一隊的場景。」

詹姆斯曾表示，自己很想仿效MLB父子檔大、小葛瑞菲(Ken Griffey Sr.、Ken Griffey Jr.)同場征戰的歷史壯舉，如今美夢成真，以他目前的狀況，甚至可能等到二兒子布萊斯也來到NBA。

2003年的「天選之子」詹姆斯以場均25.7分、7.3籃板和8.3助攻結束生涯第21季， 整季打了71場例行賽，創下2018年夏天加盟湖人以來的新高；季後賽首輪5戰，他場均能貢獻27.8分、8.8助攻和6.8籃板，外帶1火鍋、2.4抄截，高齡39歲的他維持驚人的健康與競技狀態。

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇布朗尼布萊斯

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