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統一8局「逼攻」！兄弟一瀉千里拱手送猛獅5連勝

▲統一獅許哲晏。（圖／統一獅提供）

▲統一獅許哲晏。（圖／統一獅提供）

記者簡名杉／綜合報導

下半季封王的統一獅今(27)日客場踢館中信兄弟，雙方前6局陷入僵局，兄弟好不容易在7局下攻下超前分，然而猛獅8局上展開反攻，單局4支安打打回4分大逆襲，終場統一獅就以5比3擊敗中信兄弟，摘下近期5連勝。

第2局統一獅率先展開攻勢，陳重廷遭觸身球上壘後，藉由施冠宇的安打站上得點圈，接著林岱安選到四壞球保送，形成滿壘，許哲晏此時擊出中外野方向飛球，送回三壘上的隊友，為統一獅先馳得點，兄弟3局下反攻，許基宏、陳俊秀連續安打站上得點圈，曾頌恩補上中外野方向平飛安打，成功扳平比數。

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接下來雙方都能有攻勢卻無法追加得分，直到7局下半，兄弟靠著張志豪在一、二壘有人時的適時平飛安打，終於為兄弟打下超前分。

但下半局猛獅馬上逆襲，首棒陳重廷就擊出三壘安打站上得分大門口，下一棒唐肇廷擊出中外野安打追平比數，接著林安可選到保送擠成滿壘，此時許哲晏扛出左外野長打，一棒打回2分超前，林佳緯再補上中外野平飛安打，獅隊單局轟進4分大局，反倒超前3分。

兄弟雖然8局下半藉由陳俊秀在滿壘時選到保送追回一分，但沒能再追加分數，最終吞下近期2連敗，而獅隊則在封王後延續連勝紀錄到5場。
 

關鍵字： 統一獅中信兄弟中職

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