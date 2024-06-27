統一獅奪冠　超過百家台南在地店家同慶優惠

▲統一獅奪得中華職棒上半季冠軍，台南市在地的店家也一起共襄盛舉。（圖／統一獅提供）

體育中心／綜合報導

統一獅25日奪得中華職棒上半季冠軍，除了統一企業集團推出封王慶祝優惠外，台南市在地的店家也一起共襄盛舉，已經超過百家店家同慶統一獅封王。

今年五月統一獅行銷活動推出「府城獅子營」在地店家合作活動，開放台南市在地店家報名加入府城獅子營行列，獅隊提供「猛獅必勝旗」提供店家門市佈置使用，截止至上週已經有超過400家台南在地店家索取。

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▲統一獅奪得中華職棒上半季冠軍，台南市在地的店家也一起共襄盛舉。（圖／統一獅提供）

統一獅25日擊敗樂天桃猿，奪下中華職棒35年上半季季冠軍，除了統一企業集團推出封王慶祝優惠外，府城獅子營台南市店家夥伴們，也一起共襄盛舉，截止至今統計，已經超過百家店家同慶統一獅封王，讓這個城市感受到統一獅拿下季冠軍的喜悅，並把這份榮耀分享給台南市市民。

一起共同慶祝的店家各行各業都有，其中包括茶飲店、早午餐店、西餐店、汽、機車行、文具類、生活休閒類別等，豐富多元的封王慶祝優惠，也彷彿是台南這個城市的喜事，與市民一起分享。

▲統一獅奪得中華職棒上半季冠軍，台南市在地的店家也一起共襄盛舉。（圖／統一獅提供）

統一獅總經理蘇泰安表示：「非常感謝這次封王慶祝活動，在地店家的共襄盛舉是獅隊的榮幸，球隊行銷活動也會持續推出不一樣的互動活動與在地店家結合，讓台南市民以統一獅棒球隊為榮，而統一獅也以服務台南市民為優先，透過城市結合，讓獅隊的棒球文化充滿在地地情感與溫暖。」

▲統一獅奪得中華職棒上半季冠軍，台南市在地的店家也一起共襄盛舉。（圖／統一獅提供）