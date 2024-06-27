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K湯掰了？勇士願給喬治4年頂薪　積極兜售保羅、威金斯

▲▼勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

在NBA名記者史坦(Marc Stein)披露，勇士對遲遲未能與快艇續約的頂尖搖擺人喬治(Paul George)很感興趣後，《ESPN》資深記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)在節目上進一步爆料，灣區今夏可能會「大動作」挖角大咖球星，他們願給喬治他所尋求的4年頂薪合約。

現年34歲的喬治2019年夏天轉戰快艇後，與2屆FMVP雷納德(Kawhi Leonard)聯手了5季，無奈兩人輪流傷病，合計僅贏下3個季後賽系列賽，今夏還面臨拆夥危機。NBA名記者史坦報導，喬治正在尋求一份4年長約，但快艇不願給出超過雷納德今年初簽訂的3年1.5億美元價碼。

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▲▼快艇喬治、勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇喬治（右）、勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

喬治還有幾天能決定是否要執行2024-25賽季的球員選項，如果他跳出合約，就將恢復自由身。美國媒體預估，他可能會執行選項，並強行要求快艇交易他。史坦指出，勇士對喬治的興趣不亞於尼克，《ESPN》資深記者溫德霍斯特進一步在節目上爆料，有多支球隊願給喬治4年頂薪合約，勇士也是其中之一。

「他想要一份全額頂薪合約。我聽說有不少球隊準備給他這份合約，或準備透過交易得到他，其中一支球隊可能就是位於北加州的金州勇士。」溫德霍斯特說，灣區正在延攬大咖球星，「記得上次交易截止日前，他們曾詢問過詹姆斯(LeBron James)的情況，他們現在也在尋求重磅交易的機會。」

▲▼快艇喬治、勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲傳出勇士願給喬治4年頂薪合約。（圖／達志影像／美聯社）

溫德霍斯特表示，「如果喬治願意離開快艇，勇士希望成為他的選項之一。」不過他依舊很難相信，喬治會離開自己的家鄉，「喬治想透過交易去到任何地方，都必須先與快艇協商。快艇現在的立場是，他們有點想測試喬治，看看他是否真的願意離開他的家鄉洛杉磯。」

溫德霍斯特說，「從現在到這個周末，最有趣的事情之一就是觀察這種對峙。」

▲▼勇士柯瑞、湯普森、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士3大核心左起湯普森、柯瑞和格林。（圖／達志影像／美聯社）

看起來勇士今夏仍願意砸大錢網羅頂級球星，但他們與3大核心之一湯普森(Klay Thompson)的續約談判卻談了1年仍無果，顯然沒有將他放在「優先位置」上，《ESPN》記者洛伊(Zach Lowe)認為，雙方在情感上可能都已經做好「分手」的準備。

▲▼勇士3大核心柯瑞、湯普森與格林即將拆夥？ 。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士3大核心柯瑞、湯普森與格林即將拆夥？ 。（圖／達志影像／美聯社）

洛伊表示，在6月28日(當地時間)後，一切將會更明朗，那是勇士決定是否執行「控球之神」保羅(Chris Paul)下季的球隊選項的最後期限。勇士這段時間可以努力尋找交易，換回能幫助球隊的球員，如果他們補進另一位高薪球員，財務的限制將讓他們難以維持原本的團隊陣容。

另外，根據《The Ringer》記者默多克(Logan Murdock)掌握的消息，勇士正在積極兜售上季表現低迷的威金斯(Andrew Wiggins)與保羅，保羅3000萬美元的球隊選項可用於匹配交易。

▲▼勇士威金斯、保羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士威金斯、保羅。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA快艇喬治勇士湯普森保羅威金斯

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