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「機器人蠻討厭我的啊...」　戴培峰摘MVP大度：沒關係給他臭

▲戴培峰摘下單場MVP。（圖／富邦悍將提供）

▲戴培峰摘下單場MVP。（圖／富邦悍將提供）

記者簡名杉／新北報導

富邦悍將今(26)晚藉由味全龍投手呂詠臻的再見投手犯規，在延長賽以1分驚險贏球，而此役悍將陣中發揮最出色的就是敲出平聯盟紀錄單場4支二壘安打的捕手戴培峰，最終他也成功摘下單場MVP，成功打了他「死對頭」悍將機器人狠狠一巴掌，他賽後笑說，「他蠻討厭我的啊...就給他臭，沒關係啦！」

戴培峰透露自己從上上禮拜開始，揮棒有點猶豫，狀況並不是太好，還有因此被教練罵了一下，指出此役自己只是出棒比較積極，剛好球進壘時都有跑到設定的位置，謙稱自己「運氣好」。

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談到球隊最後靠著對方再見投手犯規贏球，戴培峰自己也傻眼，他透露自己這季經歷了很多次「特殊的」再見贏球，上次是再見觸身球，這次是再見投手犯規，笑說自己也很納悶為什麼都能這麼近距離看到這種特殊的贏球方式。

▲戴培峰摘下單場MVP。（圖／富邦悍將提供）

▲戴培峰摘下單場MVP。（圖／富邦悍將提供）

富邦悍將APP每天都會推出預測活動讓球迷賺點數，而悍將APP的機器人剛好就是戴培峰的最大「死對頭」，很常出預測題目揶揄他，今天賽前的題目是預測「單場MVP是不是姓戴？」，而戴培峰最終真的抱走此戰MVP，打臉機器人，他笑說，「機器人本來就蠻討厭我的啊...」大度表示，「不管怎麼樣他都會這樣子，所以沒關係啦，就給他臭。」

關鍵字： 戴培峰悍將中職

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