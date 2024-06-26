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紐約2隊41年首交易　尼克用5枚首輪籤挖來「大橋」布里吉斯

▲▼籃網將前場主力「大橋」布里吉斯交易到尼克 。（圖／達志影像／美聯社）

▲籃網將前場主力「大橋」布里吉斯交易到尼克 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

在NBA選秀會登場前夕，紐約兩支同城隊伍達成協議，籃網原則上同意將「大橋」布里吉斯(Mikal Bridges)和2026年次輪籤交易到尼克，換取5枚首輪選秀權、1枚次輪籤和1個選秀互換權。《The Ringer》名記者歐康納(Kevin O'Connor)評論這筆交易，「儘管代價高昂，但對尼克來說太有意義了。」

《ESPN》權威記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)今(26)日披露，籃網已初步同意將當家前鋒「大橋」布里吉斯交易到同城隊伍尼克，這將是兩隊自1983年以來，首次進行交易，詳細交易內容如下：

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籃網獲得：
35歲前鋒波格丹諾維奇(Bojan Bogdanovic)
4個未受保護的首輪選秀權(2025年、2027年、2029年、2031年)
一個來自公鹿受保護的2025年首輪選秀權
一個2028年選秀互換權
一個2025年次輪選秀權

尼克獲得：
布里吉斯
2026年次輪選秀權

▲▼籃網將前場主力「大橋」布里吉斯交易到尼克 。（圖／達志影像／美聯社）

▲籃網將前場主力「大橋」布里吉斯交易到尼克 。（圖／達志影像／美聯社）

尼克為了得到布里吉斯付出巨大代價，籃網則獲得大量資產可以展開重建，他們今夏還擁有巨額的薪資空間。

《SNY》記者貝格利(Ian Begley)指出，布里吉斯告知籃網希望成為尼克的一員後，交易很快就敲定了。布里吉斯早就準備與尼克簽約，他的團隊利用這個「籌碼」讓其他想透過交易網羅他的隊伍打退堂鼓。

《The Ringer》名記者歐康納評論這筆交易，「我們將會看到『混合版本』的布里吉斯，混合他在太陽和籃網所展現的能力。儘管代價高昂，但對尼克來說太有意義了。」

關鍵字： NBA籃網布里吉斯尼克

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