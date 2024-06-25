隊史最高薪！暴龍5年87億續約少主　巴恩斯被主帥讚NBA未來門面

▲暴龍少主巴恩斯獲得5年最高2.7億美元續約。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

暴龍「少主」巴恩斯(Scottie Barnes)菜鳥合約第3年將走完，據《ESPN》的報導，多倫多預計奉上5年最高可達2.7億美元(約87.5億台幣)的頂薪大約留人，其中2.25億美元(約72.9億台幣)受保障，這將使他成為隊史最高薪球員，未來球隊將圍繞他組建。

8月才要滿23歲的巴恩斯是2021年首輪第4順位新秀，他至今替暴龍出賽211場，其中210場先發，場均貢獻16.6分、7.4籃板和4.7助攻。他是2022年的新人王，2023-24賽季迎來生涯年，場均19.9分、8.2籃板、6.1助攻、1.5火鍋、1.3抄截皆創下生涯新高。

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▲暴龍少主巴恩斯獲得5年最高2.7億美元續約。（圖／達志影像／美聯社）

比較可惜的是，巴恩斯因手指骨折，缺席了上季最後22場例行賽，不過他仍締造多項紀錄，他與公鹿2屆年度MVP安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)是「唯2」場均得分、籃板、助攻、火鍋和抄截都至少達1次的NBA球員。

巴恩斯也成為自2004-05賽季的前「龍王」波許(Chris Bosh)以來，隊史首位單季至少累計1000分、75抄截和75火鍋的球員。

▲暴龍少主巴恩斯獲得5年最高2.7億美元續約。（圖／達志影像／美聯社）

暴龍主帥拉賈科維奇(Darko Rajakovic)今年初談到裁判偏袒湖人時，曾公開表示巴恩斯將成為NBA的未來門面，且他從不假摔。多倫多預計開出5年最高2.7億美元的超級頂薪續約這位「新龍王」，巴恩斯將榮登隊史最高薪球員，這紙新合約當地時間7月6日才會正式生效。

巴恩斯的新合約中，2.25億美元受保障，若他能入選年度最佳陣容、年度最佳防守陣容或贏得年度MVP，合約總額將提升到2.7億美元。