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U23培訓隊25日赴美交手NCAA明星隊　雙火球男拚旅外身價

▲U23中華培訓隊。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U23中華培訓隊。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

U23中華隊即將啟程海外移地訓練與比賽的行程，陣中速球派投手輩出，其中高中應屆畢業生黃仲翔與張峻瑋將是球探追逐的焦點。

U23中華隊由郭李建夫執掌兵符，即將於25日出發，先前往美國參加NCAA明星隊對抗賽，於台灣時間6月30日至7月4日交手5場比賽，隨後再前往捷克棒球週以及荷蘭哈連盃，備戰9月在杭州紹興舉辦的U23世界盃。

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U23中華培訓隊陣中，共帶進12名投手，其中原本在名單內的平鎮高中左投林維恩，畢業後加盟運動家後，因調整進度不及，由嘉義大學伍立辰遞補名單。U23培訓隊在台灣集訓期間曾與富邦、味全及樂天球團交手練習賽，不少名單內球員投入中職選秀，這幾場練習賽也成為試煉的舞台。

而兩位最快球速超過155公里的火球男張峻瑋、黃仲翔一直是國外球團鎖定的目標，此行將是拼身價的關鍵比賽，有美職球探表示，中華隊去到美國，大家就看他們兩位了，希望他們好好表現。投手教練周宗志表示，「還是要把最大的優勢展現出來，對不同層級的打者，也必須從中學習讓自己成長的經驗，不能一心往後看，要展現出自己的優勢才有機會。」

目前排定的先發輪值有陳冠穎、張峻瑋、黃仲翔、黃子豪、黃玠瀚，後援牛棚則由伍立辰、韋宏亮、王宇傑負責佈局投手與終結者角色。

▲▼U23中華隊張峻瑋。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U23中華隊張峻瑋。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： U23中華隊海外訓練比賽速球派投手球探

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